Koszmarny początek Polaków w Budapeszcie. Pierwsza akcja rywali i stracony gol

Długa piłka Krychowiaka do Milika. Niezła. Będziemy mieć rzut rożny.

Lewandowski uczestniczy w rozegraniu piłki w kole środkowym. Nie tak to miało wyglądać.

Uff, źle to się wszystko zaczyna. Polacy niby mają ogromną przewagę w posiadaniu piłki, ale zupełnie nie przekłada się to na szanse bramkowe.

7 minuta

Polacy mieli aut na wysokości pola karnego rywali, ale rozegrali go źle. Stracili piłkę i wystarczyło jedno podanie, by Sallai znalazł się sam na sam. Wegier wykończył to z zimną krwią...