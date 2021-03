Szczęsny: przez dwa, trzy dni każdy zastanawia się, kto miał kontakt z Klichem

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

22.03 | - Szczerze mówiąc, nie angażowałem się w to zamieszanie, zwłaszcza medialne. Mecz z Anglią jest naszym trzecim w marcu, na razie najważniejsze są dwa pierwsze. Poza tym byłem spokojny, że jednak zagram z Anglią. Wiedziałem, że wystąpię na Wembley - powiedział Lewandowski podczas wideokonferencji prasowej.

Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

- Szkoda mi go, bo czuje się znakomicie - komentuje pozytywny wynik testu reprezentanta Polski Mateusza Klicha prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Piłkarz Leeds United oczywiście nie poleciał z kadrą na mecz z Węgrami.

22.03.2021 l Operacje Węgry nabiera tempa. W poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski odbyła pierwszy trening przed startem eliminacji mistrzostw świata 2022. Były to zarazem pierwsze zajęcia poprowadzone przez nowego selekcjonera Paulo Sousę.

Eliminacje mistrzostw świata 2022 - terminarz meczów reprezentacji Polski

Problemy z Klichem na pewno mocno utrudniły przygotowania do meczu z Węgrami. Przyznał to także Szczęsny.

"W najbliższych dniach nie okaże się"

"Szkoda mi Mateusza. Stwierdzono gen świadczący o mutacji brytyjskiej" - Będzie nam go... czytaj dalej » - Nie jest to pozytywna informacja - powiedział doświadczony bramkarz. - Potem przez kilka dni każdy zastanawia się, kto miał kontakt z Mateuszem Klichem, a kto nie. Mam nadzieję, że nie będziemy odczuwać jego braku na boisku i że w najbliższych dniach nie okaże się, że tych pozytywnych przypadków jest więcej - dodał Szczęsny.

Co ciekawe, tuż po zakończeniu rozmowy z 31-letnim bramkarzem rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski powiedział dziennikarzom, że właśnie Klich przekazał mu SMS-em, że w środę otrzymał negatywny wynik na obecność koronawirusa.

"Wyglądało to porządnie"

Dziennikarze pytali Szczęsnego także o jego odczucia co do nowej taktyki, jaką chce wprowadzić Sousa. Jednym z jej elementów jest na przykład gra trójką obrońców. Bramkarz Juventusu przyznał, że większość zajęć była poświęcona organizacji gry ofensywnej i defensywnej.

- Mam nadzieję, że na boisku będzie to wyglądało równie obiecująco, jak na odprawach. Na trzech krótkich treningach zapoznaliśmy się z ideami trenera i wyglądało to porządnie. Na boisku trzeba pokazać, że pomysł jest i umiemy go realizować. Czas wykorzystaliśmy jak najlepiej - zapewnił.

Źródło: Getty Images Wojciech Szczęsny ma być pierwszym bramkarzem kadry

Biało-Czerwoni dopiero w środę po raz pierwszy zapoznali się z grą najbliższego rywala.

- Mieliśmy już pierwszą odprawę, jeżeli chodzi o główną koncepcję gry Węgrów. Wiemy, że od kiedy zmienili system, nie przegrali sześciu meczów z rzędu. Przeszli na ustawienie z trójką obrońców, od tego czasu prezentują się solidniej. Jesteśmy przygotowani na ich pomysł na grę. Mamy też informacje na temat poszczególnych zawodników. Na pewno nie będzie problemów z wiedzą o rywalach - powiedział Szczęsny podczas konferencji prasowej w Budapeszcie.

"Celowanie w drugie miejsce jest mało ambitne"

"Gra zespołowa i łut szczęścia". Selekcjoner Węgrów wskazał warunki wygranej z Polską Trener... czytaj dalej » Trzy dni po meczu z Węgrami Polacy podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią. W tej grupie występują też Albania i San Marino. W powszechnej opinii fachowców faworytem w tej stawce jest Anglia, ale Szczęsny nie uważa, że Polska stoi na straconej pozycji.



- Celowanie w drugie miejsce jest mało ambitne. Nie chciałbym przed pierwszym spotkaniem eliminacji planować, że któryś z meczów można przegrać. Każdy, kto ma ambicję, chce grać o zwycięstwo w każdym meczu. Nie jesteśmy faworytami do pierwszego miejsca, ale mamy nadzieję, że dobrą organizacją gry będziemy w stanie pokonać nie tylko słabsze i równe nam zespoły, ale także tych teoretycznie lepszych przeciwników - podkreślił Szczęsny.

Mecz Węgry - Polska rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45. Relacja w eurosport.pl.

Węgry - Polska. Przewidywane składy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2022

El. mistrzostw świata 2022 - Tabela grupy I # Drużyna Liczba meczów Zwycięstwa Remisy Porażki Liczba punktów 1. Anglia 0 0 0 0 0 2. Polska 0 0 0 0 0 3. Węgry 0 0 0 0 0 4. Albania 0 0 0 0 0 5. Andora 0 0 0 0 0 6. San Marino 0 0 0 0 0