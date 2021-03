Wyjątkowe koszulki Węgrów na mecz z Polską. "Szczególna okazja"

Video: tvn24

Trening reprezentacji Polski po meczu z Włochami

To nie jest najlepszy czas dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni z powodu kłopotów na lotnisku we Włoszech wrócili z opóźnieniem do kraju. W poniedziałek wieczorem 12 zawodników wzięło udział w treningu w Chorzowie. Sytuacja zdrowotna w kadrze nie jest idealna, podobnie jak atmosfera po porażce 0:2 z Italią w Lidze Narodów.

