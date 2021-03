Zaskoczony Lewandowski. "Czegoś takiego dawno nie widziałem"

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

22.03 | - Szczerze mówiąc, nie angażowałem się w to zamieszanie, zwłaszcza medialne. Mecz z Anglią jest naszym trzecim w marcu, na razie najważniejsze są dwa pierwsze. Poza tym byłem spokojny, że jednak zagram z Anglią. Wiedziałem, że wystąpię na Wembley - powiedział Lewandowski podczas wideokonferencji prasowej.

Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

22.03.2021 l Operacje Węgry nabiera tempa. W poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski odbyła pierwszy trening przed startem eliminacji mistrzostw świata 2022. Były to zarazem pierwsze zajęcia poprowadzone przez nowego selekcjonera Paulo Sousę.

- Szkoda mi go, bo czuje się znakomicie - komentuje pozytywny wynik testu reprezentanta Polski Mateusza Klicha prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Piłkarz Leeds United oczywiście nie poleciał z kadrą na mecz z Węgrami.

Dwa oblicza Polaków w Budapeszcie. Lewandowski uratował remis Blisko godzina... czytaj dalej » Biało-Czerwoni w Budapeszcie rozpoczęli eliminacje do mistrzostw świata w Katarze. A uczynili to nieszczęśliwie, w stylu, do jakiego ostatnio przyzwyczaili. Mnóstwo bałaganu w grze i błędów. Na początku drugiej połowy przegrywali 0:2, później Polacy ruszyli z pościgiem. Błyskawicznie sami zdobyli dwa gole i mecz rozpoczął się na nowo.

Skończyło się wynikiem 3:3, bo gospodarze znów prowadzili, ale od czego ma się Lewandowskiego, najlepszego strzelca globu?

To kapitan reprezentacji ustalił rezultat w 82. minucie.

- W pierwszej połowie zabrakło chęci zdobycia bramki, w drugiej, jak "dostaliśmy" drugą, to zaczęliśmy bardziej ryzykować. W sumie straciliśmy trzy gole, to jest do poprawy. Ale jak na tak krótki okres, nie spodziewałem się, że tyle fajnych rzeczy może nam się zacząć układać – ocenił na gorąco kapitan.

Usprawiedliwiał też grę drużyny, w końcu pierwszy raz zagrała pod wodza nowego selekcjonera.

- Nie można było oczekiwać automatyzmów, może właśnie tego zabrakło - takiej pewności, że kolega z drużyny rzeczywiście będzie tam, gdzie ma być. Tego się nie da w jednym meczu wypracować, ale mamy nadzieję, że z czasem to przyjdzie – tłumaczył.

Pomimo słabego meczu w wykonaniu kadry Lewandowski dostrzegł światełko w tunelu.

- Patrząc, jak odrabialiśmy te straty, ja czegoś takiego dawno nie widziałem. Straciliśmy trzy gole i to jest niedopuszczalne, ale strzelając trzecią bramkę pokazaliśmy sami sobie, że możemy walczyć do końca i możemy zdobywać trzy punkty – podsumował.

W środę Polska zagra w Warszawie z Andorą, a 31 marca - z Anglią w Londynie. W grupie I rywalizują także Albania i San Marino.

Terminarz eliminacji MŚ 2022 - grupa I Data Mecz 25 marca Węgry - Polska

28 marca Polska - Andora

31 marca Anglia - Polska

2 września Polska - Albania

5 września San Marino - Polska

8 września Polska - Anglia

9 października Polska - San Marino

12 października Albania - Polska

12 listopada Andora - Polska

15 listopada Polska - Węgry



