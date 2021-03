Kilku pewniaków, więcej niewiadomych. Na kogo postawi Paulo Sousa?

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Już na pierwszej konferencji prasowej dało się odczuć, że Portugalczyk będzie próbował wpajać naszym piłkarzom nowe ustawienie: 1-3-5-2. Zapewniał jednocześnie, że każdy z zawodników musi być elastyczny i nie może przywiązywać się do jednej pozycji na boisku.

Pięciu pewniaków?

- Jednym z największych wyzwań, jakie czekają mnie w naszej drużynie narodowej, jest organizacja gry w obronie. Chciałbym, żebyśmy w defensywie, tak jak i w ofensywie, byli agresywni i ambitni. A biorąc pod uwagę profil piłkarzy, jakimi dysponujemy - to będzie wyzwanie - mówił.

Portugalczyk szybko zdecydował, że w bramce postawi na Wojciecha Szczęsnego, który jest pewnym punktem Juventusu. Sądząc po wypowiedziach Sousy, wydaje się też, że pewne miejsce w obronie mają Kamil Glik i Jan Bednarek, a w roli ofensywnego środkowego pomocnika wystąpi Piotr Zieliński, który w ostatnich tygodniach błyszczy formą w Napoli.

Niepodważalną pozycję w ataku ma Robert Lewandowski, którego Portugalczyk osobiście odwiedził w Monachium na początku swojej pracy z kadrą.

A kto zagra poza nimi?

Trzyosobowy blok defensywny, oprócz piłkarzy Benevneto i Southampton, ma tworzyć obrońca Rakowa Częstochowa Kamil Piątkowski. To może być największa niespodzianka w składzie. 20-latek, który zbiera świetne recenzje w ekstraklasie, od nowego sezonu będzie grał w Salzburgu. Podobno Sousa jest zauroczony debiutantem.

Na tej pozycji może też zagrać doskonale radzący sobie w Barsnley Michał Helik. 25-latek także nie ma jeszcze na koncie występu z orzełkiem na piersi.

Na prawym wahadle selekcjoner będzie miał do dyspozycji Bartosza Bereszyńskiego lub Kamila Jóźwiaka. Lewa strona będzie z pewnością należeć albo do Arkadiusza Recy, albo Macieja Rybusa. Na obu flankach z powodzeniem może występować nie grający jednak od połowy stycznia Kamil Grosicki. Wątpliwe, by selekcjoner desygnował go od pierwszej minuty.

W linii pomocy oprócz Zielińskiego prawdopodnie zobaczymy za nim Grzegorza Krychowiaka i Jakuba Modera. Początkowo lepsze notowania od pomocnika Brighton miał Mateusz Klich, ale jego z wyjazdu do Budapesztu wykluczyło zakażenie koronawirusem.

- Umiejętność dopasowania się do okoliczności będzie ważna też w innych meczach. Trzeba będzie zmodyfikować sposób gry, jeśli pojawią się kontuzje lub piłkarze nie zdążą się zregenerować - podkreślał Sousa.

Wydaje się, żepo ostatnim świetnym występie z Newcastle Moder jest idealnym zastępcą Klicha.

Partnerem Lewandowskiego w ataku najprawdopodobniej będzie Arkadiusz Milik, który szybko odnalazł się po przenosinach do Olympique Marsylia.

Przewidywane składy na mecz Węgry - Polska

Polska: Wojciech Szczęsny - Kamil Piątkowski, Kamil Glik, Jan Bednarek - Kamil Jóźwiak (Bartosz Bereszyński), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Arkadiusz Reca (Maciej Rybus) - Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski.

Węgry: Peter Gulacsi - Endre Botka, Willy Orban, Attila Szalai - Attila Fiola, Zsolt Kalmar, Adam Nagy, Gergo Lovrencics - Rolland Sallai - Nemanja Nikolić, Adam Szalai.

Gdzie i kiedy mecz z Węgrami?

Starcie z Madziarami rozpoczynające eliminacje MŚ 2022 odbędzie się w Budapeszcie 25 marca o godzinie 20.45. Relacja na żywo "minuta po minucie" w eurosport.pl.

Trzy dni później Biało-Czerwoni podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.

Kadra Polski na marcowe mecze eliminacji MŚ 2022

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus).



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Arkadiusz Reca (Crotone), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).



Pomocnicy: Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion), Kamil Jóźwiak (Derby County), Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski (obaj Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich City), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli).



Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Karol Świderski (PAOK Saloniki).