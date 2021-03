Polscy piłkarze nie wiedzą, kto zagra z Węgrami. "Takie informacje w dniu meczu"

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Spotkanie z Wegrami będzie debiutem Portugalczyka na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później Biało-Czerwoni podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.

"Nie szukamy wymówek"

Szczęsny: przez dwa, trzy dni każdy zastanawia się, kto miał kontakt z Klichem W czwartek... czytaj dalej » Sousa żałuje, że nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Klicha (we wtorek miał pozytywny wynik testu na koronawirusa), ale - jak zaznaczył - nie zamierza szukać wymówek.



- Niestety, nikt z nas nie jest bezpieczny - zauważył selekcjoner. - Mateusz to kluczowy zawodnik, dla mnie i dla drużyny narodowej, pod względem intensywności, gry z piłką i bez niej. Ważne są jego możliwości i decyzje podejmowane na boisku. To bardzo ważny gracz, ale my nie szukamy wymówek i usprawiedliwień. Mamy inne rozwiązania. Jestem przekonany, że te, które zastosujemy, pozwolą nam na dobry występ - podkreślił Portugalczyk podczas konferencji prasowej w Budapeszcie, tuż przed treningiem kadry.

Skład przed wyjazdem na stadion

Selekcjoner Biało-Czerwonych już wcześniej zapowiadał, że w bramce postawi obecnie na Wojciecha Szczęsnego. Natomiast cały skład ujawni dopiero w czwartek. Wtedy też dowiedzą się o tym piłkarze.



- Oni jeszcze nie wiedzą, kto zagra. Zwykle przekazuję informacje w sprawie wyjściowego składu przed wyjazdem na stadion, czyli uczynię to jutro w godzinach popołudniowych - zapowiedział Sousa.

Źródło: PAP/EPA Paulo Sousa ma swoją wizję reprezentacji Polski

Jak dodał, trzy treningi, jakie już przeprowadził z Biało-Czerwonymi (jeden w poniedziałek i dwa we wtorek), dały mu lepsze wyobrażenie o piłkarzach.



- Myślimy o tym, co może się jutro wydarzyć, również pod względem strategicznym. Powtarzam jeszcze raz, nie chcemy mieć wymówek, choć dla mojego kolegi Marco Rossiego (selekcjonera Węgrów - red.) to będzie 25. mecz. A sześciu ostatnich nie przegrał. Ten proces sprawił, że mają do siebie zaufanie. Ale my też ufamy w swoje umiejętności. I wierzymy, że przy wprowadzaniu nowych rzeczy ta jakość pozwoli nam rywalizować na najwyższym poziomie - podkreślił selekcjoner Polaków.

"Nie mamy zbyt dużo czasu"

"Gra zespołowa i łut szczęścia". Selekcjoner Węgrów wskazał warunki wygranej z Polską Trener... czytaj dalej » Sousa zapytany przed debiutem o różnicę w pracy z klubami i z reprezentacją, odparł, że to "zupełnie inne wyzwanie".

- Główna różnica polega na procesie treningu. Nie mamy zbyt dużo czasu. W kadrze ostatni mecz polscy piłkarze zagrali kilka miesięcy temu, pod wodzą innego szkoleniowca. Ale pozytywne dla selekcjonera jest to, że tutaj nie musi prosić o kupno np. bramkostrzelnego napastnika. Jako trener kadry może go po prostu powołać. To jest dla mnie dobre - przyznał z uśmiechem Sousa.



Team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski przy okazji konferencji prasowej przyznał, że otrzymał informację, iż kolejny wynik testu na COVID-19 w przypadku Klicha był tym razem negatywny.

Mecz Węgry - Polska rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45. Relacja w eurosport.pl.

