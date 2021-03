Bałagan w obronie, dużo mocy w ataku. Wnioski po meczu z Węgrami

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Węgry - Polska. Wynik meczu i relacja>>>

Dużo bałaganu. Niby trener nowy, a zostało po staremu. W pierwszej godzinie w grze Polaków było mnóstwo przypadku, jeszcze więcej strat i niecelnych podań, bez pomysłu na sforsowanie węgierskiej obrony. Wszyscy jakby pogubieni. Gole tracili za łatwo.

Źródło: Getty Images Polacy w Budapeszcie długo się męczyli

Ani my, ani Węgrzy nie mamy wielkiej drużyny. Nie był to pokaz piłkarskiego rzemiosła z obu stron, raczej mecz koszmarnych błędów i pójścia na wymianę ciosów bez trzymania gardy. Dla nas to strata punktów, jechaliśmy do Budapesztu po zwycięstwo, nie po remis.

Błędy, prezenty i trzy stracone gole. Potencjał w ofensywie jest, to widać gołym okiem. Tak samo jak to, że przed Paulo Sousą sporo pracy, żeby poukładać klocki w obronie.

Źródło: Getty Images Michał Helik zadebiutował w kadrze. Błędów się nie ustrzegł

Co za nos trenera, co za wejście smoka! Ile w tym rozpaczy, a ile trenerskiego kunsztu? Nieistotne, ważne, że roszady selekcjonera Polaków przyniosły skutek. Minuta 59. i wchodzą Krzysztof Piątek oraz Kamil Jóźwiak. Minuta kolejna i pierwszy z nich strzela gola, podawał drugi z nich. I ten drugi, Jóźwiak, za moment sam trafi do bramki. Dwa gole w minutę. Tak się odwraca losy spotkania. Było 0:2, zrobiło się 2:2, a skończyło 3:3.

Oglądaj Wideo: tvn24 Węgry - Polska: Pomeczowa konferencja prasowa Paulo Sousy

Banał. Na Lewandowskiego można zawsze liczyć. To kapitan huknął na 3:3, ratując punkt. Mogło być jeszcze lepiej, bo za moment kapitan w ekwilibrystyczny sposób posłał bombę z linii pola karnego. A długo był poniewierany, okładany nogami, łokciami i głowami.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski dał wyrównanie w ostatniej chwili

Glik to skarb. Ile znaczy, pokazał w pół godziny. Przy nim debiutant Helik wyglądał jak uczeń podstawówki przy absolwencie wyższej uczelni. Pewny siebie, z charyzmą.

Za wcześnie na eksperymenty. Sousa ledwo się z Polską przywitał, a zaczął od rewolucji. W Budapeszcie posłał do boju drużynę z trzema środkowymi obrońcami, a to odbiło się czkawką. Biało-Czerwoni tego systemu jeszcze nie przyswoili. I oby słowo "jeszcze" było tu kluczem, bo punkt z Węgrami udało się uratować, ale w podobnej sytuacji z Anglią może się to już nie powieść.



Zieliński jednak potrafi. O jego postawie w koszulce reprezentacji Polski powiedziano i napisano już wszystko. Na Węgrzech znów nie był tym piłkarzem, który błyszczy w Napoli, ale w jednej akcji pokazał, że grę w piłkę rozumie jak mało kto i widzi więcej niż inni. Asysta do Jóźwiaka wyborna, ale wciąż chcemy więcej.

Źródło: Getty Images Piotr Zieliński w meczu z Węgrami

Eliminacje mistrzostw świata 2022. Sytuacja w grupie Polaków>>>