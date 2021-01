Wayne Rooney zakończył karierę. "Jeden z największych"

Słynny angielski napastnik pracę jako trener Derby zaczął już w listopadzie 2020 roku. Początkowo miało to być tymczasowe rozwiązanie po rozstaniu się z Holendrem Phillipem Cocu. Stało się jednak inaczej. Rooney był grającym trenerem, ale w pewnym momencie przestał wychodzić na boisko. Ostatni raz pojawił się na nim w meczu ligowym w listopadzie ubiegłego roku, w przegranym 0:3 spotkaniu z Middlesbrough. Najwyraźniej uznał, że przyszedł czas na młodszych.



Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021





Złote dziecko

Duże osłabienie Legii. Reprezentant Polski szybciej w Premier League Michał Karbownik... czytaj dalej » - Pójść śladami takich zawodników, jak Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard i Phillip Cocu to dla mnie wielki zaszczyt i wyzwanie. Obiecuję wszystkim, którzy są związani z klubem, że zrobię wszystko, by odnieść w tej roli sukces. Miałem inne propozycje, ale wiem, że Derby jest odpowiednim dla mnie miejscem - powiedział Rooney.



35-letni Anglik podpisał z Derby kontrakt ważny do 30 czerwca 2023 roku.



Rooney od początku swojej sportowej kariery był uważany za złote dziecko. W 2002 roku stał się najmłodszym strzelcem gola w Premier League. W barwach Evertonu trafił w spotkaniu z Arsenalem (2:1) mając zaledwie 16 lat i 361 dni.

Stamtąd przeszedł do Manchesteru United, w którym spędził większość kariery, przez wiele lat będąc kapitanem Czerwonych Diabłów. Pięć razy zdobył mistrzostwo Anglii, triumfował w Lidze Mistrzów i Europy. Jest najskuteczniejszym napastnikiem w historii klubu. W Premier League strzelił w sumie 208 bramek i zaliczył 111 asyst.

Wybitny reprezentant Anglii

Kibice doskonale pamiętają Rooneya także z występów w reprezentacji Anglii. Napastnik zdobył 53 goli w 120 występach w barwach narodowych. Po raz pierwszy pokazał się na międzynarodowej arenie podczas mistrzostw Europy w Portugalii (2004 rok), w których zdobył cztery bramki.

"Jeden z największych. To było dla mnie spełnienie marzeń, grać u twojego boku. Gratuluję niesamowitej kariery. Szczęśliwej emerytury" - napisał do Rooneya na Twitterze Rarcus Rashford, 23-letni piłkarz Manchesteru United i reprezentacji Anglii.