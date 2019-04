Gol cudo Rooneya. Z ostrego kąta, w samo okienko

Wayne Rooney trafił do Major League Soccer w lipcu. Nie przyjechał jednak do USA na emeryturę. Anglik szybko został kluczową postacią DC United. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 12 goli i miał 6 asyst. Zobacz najlepsze bramki Rooneya w tym sezonie MLS.

16.11.2018 | Wayne Rooney trafił do Major League Soccer w lipcu. Nie przyjechał jednak do USA na emeryturę. Anglik szybko został kluczową postacią DC United. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 12 goli i miał 6 asyst. Zobacz najlepsze bramki Rooneya w tym sezonie MLS.

Była 30. minuta meczu 4. kolejki Konferencji Wschodniej MLS. Do rzutu wolnego ustawionego w narożniku boiska podszedł Rooney. Wszyscy spodziewali się, że będzie dośrodkowywał w pole karne.

Doświadczony Anglik pokazał jednak, że jest nieobliczalny. Zamiast podania był strzał, kapitalny zresztą, bo w samo okienko. Piłka przelobowała bramkarza Orlando.



W ten sposób 33-latek podwyższył wynik meczu na 2:0. Pierwszego gola już w 6. minucie strzelił Steven Birnbaum, a Rooney przy nim asystował.

Honorową bramkę dla przyjezdnych zdobył w 63. minucie Dom Dwyer.

Po czterech kolejkach drużyna ma 10 punktów i jest liderem Konfederacji Wschodniej, a Anglik w czterech meczach strzelił trzy gole.

Jak nie gol, to asysta

Rooney raz na jakiś czas popisuje się kapitalnymi zagraniami. W meczu z Orlando City w sierpniu ubiegłego roku zanotował jedną z najładniejszych asyst w swojej piłkarskiej karierze.