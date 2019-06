Gol z połowy boiska. Rooney zrobił to już trzeci raz

Cudowne trafienie miało miejsce w 10. minucie meczu z Orlando City. Anglik najpierw przejął piłkę na własnej połowie, spojrzał w kierunku bramki rywali, a następnie bez zastanowienia huknął z ponad 60 metrów. Piłka przeleciała nad próbującym interweniować Brianem Rowem i wpadła do siatki.



- Zauważyłem kilka minut przed strzeleniem gola, że bramkarz jest dość wysunięty. Wiedziałem, że jeśli piłka spadnie do mnie w pobliżu linii połowy, wtedy będzie szansa, że ją uderzę - relacjonował 33-latek po meczu.

Ten niezwykły strzał zadecydował o zwycięstwie DC United 1:0. Radość Anglika tuż po bramce była jednak normalna, stonowana, bo też dla niego nie był to jakiś wyjątkowy gol. Podobne strzelał już w swoich poprzednich klubach.

Specjalista

Pierwszy raz w barwach Manchesteru United 22 marca 2014 roku. Już w 8. minucie dostrzegł, że bramkarz West Hamu wyszedł z bramki. Błyskawicznie kopnął w kierunku bramki gospodarzy. Piłka wpadła obok zdezorientowanego bramkarza Adriana.



Na kolejne podobne trafienie, co ciekawe także w meczu z Młotami, trzeba było czekać do 29 listopada 2017 roku. Rooney, wtedy już napastnik Evertonu, wykorzystał niefrasobliwość Joe Harta z zimną krwią. Piłka, zanim wpadła do bramki, odbiła się jeszcze przed linią. W ten sposób skompletował hat-tricka. Pierwszego w barwach The Toffees.