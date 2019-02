33-letni Rooney wierzy w swoją jakość. "Stać mnie na grę w Premier League"

Rooney wyjechał z Anglii jako legenda. To najlepszy strzelec w historii reprezentacji (53 gole), Manchesteru United (253), drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w erze Premier League (208).

W DC United od początku jest traktowany jak gwiazda, czego przez ostatnie dwa lata w Anglii mu brakowało. Olbrzymie nadzieje spełnił. Zdobył dwanaście bramek, dorzucił do tego sześć asyst. W dużej mierze dzięki niemu, zespół ze stolicy awansował do play-off, choć nikt na to nie liczył.

- Przyjechałem tu i oczekiwałem, że sobie świetnie poradzę. Niektórzy mogą być zdziwieni, ja nigdy nie wątpiłem w to, co robię - przyznał w rozmowie z CNN.

Rooney znów czuje się mocny. Na tyle, że pokusił się o jeszcze jedno, dość odważne stwierdzenie.

- Jeśli mam być szczery, to pod względem jakości wciąż stać mnie na grę w Premier League. Wiem, nigdy nie brakowało mi pewności, dlatego mam wobec siebie wysokie oczekiwania - przyznał.

Zarabia najwięcej

Anglik podpisał z DC umowę do 2022 roku. Za każdy sezon zarobi około trzech milionów dolarów. To rekordowy kontrakt w historii klubu z Waszyngtonu. Kolejni zawodnicy na liście płac mogą liczyć na co najmniej trzykrotnie mniejsze pensje od Anglika.