Protesty przechyliły szalę. Watford odmówił organizatorom mistrzostw świata

Niespodziewany transfer Polaka. Trafił do klubu Premier League Kolejny Polak w... czytaj dalej » Dwie grupy zrzeszające kibiców Watfordu - Women of Watford (WOW) i Proud Hornets - zwróciły się do klubu, by okazał wsparcie dla "wszystkich praw człowieka, społeczności LGBT+ i praw kobiet" podczas zaplanowanego na lipiec spotkania, które miało się odbyć podczas zgrupowania w Austrii.

Zwrócono uwagę, że w Katarze nie są przestrzegane prawa człowieka, a homoseksualizm jest tam zakazany. Ponadto organizacja Human Rights Watch twierdzi, że katarskie prawo dyskryminuje kobiety i osoby LGBT.

Nie powinni go rozgrywać

Ostatecznie mecz nie odbędzie się. Decyzja została podjęta przez klub.

"Spotkanie nigdy nie zostało dopięte na ostatni guzik, a później stało się jasne, że to mecz, którego nie powinniśmy rozgrywać" - napisał w oświadczeniu rzecznik prasowy Watford FC.

Women of Watford (WOW) oraz Proud Hornets w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu pochwaliły decyzję klubu.



WOW and @ProudHornets are delighted that #watfordfc has listened to our concerns and cancelled the game with Qatar. We look forward to continuing our discussions with the club on all equality, diversity and inclusion issues. pic.twitter.com/iGHqatVRux — Women Of Watford FC (@WOWatfordFC) June 27, 2022





Katarska Federacja odpowiada

Tymczasem Katarska Federacja Piłkarska odpowiada, że kilka europejskich klubów wyszło z inicjatywą rozegrania meczu, w tym Watford. Jednak oferta została odrzucona z ich strony.

"Po weryfikacji ofert zdecydowaliśmy się na kilka propozycji spotkań z europejskimi klubami, ale Watfordu wśród nich nie było" - napisano.

Watford, założony w 1881 roku, po ostatnim sezonie opuścił szeregi Premier League. W końcowej tabeli uplasował się na 19. miejscu. W przeszłości jego właścicielem, a także wieloletnim prezesem był Elton John.

Natomiast Katar to organizator tegorocznych mistrzostw świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Dziennik "Guardian" poinformował w marcu, że śmierć przy budowie stadionów i infrastruktury poniosło około 7 tysięcy osób. Według raportu Amnesty International wielu pracowników podczas przygotowań do mundialu wciąż jest wyzyskiwanych.