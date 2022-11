Koszmarny błąd bramkarza Warty. Koledzy uratowali mu skórę w doliczonym czasie

Mecz Warty ze Stalą zainaugurował ostatnią kolejkę w polskiej ekstraklasie przed przerwą zimową. W ostatnich latach nasi ligowcy grali dłużej, ale tym razem pod koniec roku będą mogli oglądać mundial w Katarze.

Gol Warty w samej końcówce

Stal i Warta w bieżących rozgrywkach spisują się bardzo dobrze i tym razem także liczyły na zwycięstwo. Piątkowy mecz w Poznaniu momentami mógł się podobać, choć piłkarze długo nie potrafili wykorzystać swoich akcji.

Przełom nastąpił w 66. minucie. Wówczas bramkarz gospodarzy Jędrzej Grobelny popełnił fatalny błąd. Młody golkiper wyszedł daleko na przedpole i zamiast od razu wybijać nadlatującą piłkę, to próbował ją przejąć. Zrobił to tak nieporadnie, że Said Hamulić przejął futbolówkę, minął rywala i strzelił do pustej bramki.

Źródło: PAP/EPA Bramkarz Jędrzej Grobelny dał się zaskoczyć Saidowi Hamuliciowi

Po tym ciosie miejscowi nie poddali się i uparcie dążyli do wyrównania. Dopięli swego w trzeciej doliczonej przez sędziego minucie gry. Miłosz Szczepański dośrodkował mocno z prawego skrzydła, a Jan Grzesik popisał się kapitalną główką i wyrównał na 1:1. Po chwili arbiter zakończył mecz.

Po tym spotkaniu Stal zajmuje wysokie trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy, a Warta jest dziewiąta.

Warta Poznań - PGE FKS Stal Mielec 1:1 (0:0).



Bramki: 0:1 Said Hamulić (66), 1:1 Jan Grzesik (90+3).



Żółta kartka - Warta Poznań: Niilo Maenpaa, Enis Destan.



Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 2 466.



Warta Poznań: Jędrzej Grobelny - Dimitris Stavropoulos, Dawid Szymonowicz, Robert Ivanov - Jan Grzesik, Mateusz Kupczak, Niilo Maenpaa (86. Miłosz Szczepański), Kamil Kościelny (74. Maciej Żurawski) - Kajetan Szmyt, Adam Zrelak, Luis Miguel (74. Enis Destan).



PGE FKS Stal Mielec: Bartosz Mrozek - Kamil Kruk, Mateusz Matras, Marcin Flis - Maciej Wolski, Arkadiusz Kasperkiewicz, Piotr Wlazło (86. Paweł Żyra), Krystian Getinger - Adam Ratajczyk (75. Fryderyk Gerbowski), Said Hamulić (90+1. Mikołaj Lebedyński), Maciej Domański (90+1. Bartłomiej Ciepiela).