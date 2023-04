Legia powoli wypisuje się z walki o mistrzostwo

- Interesuje mnie tylko Legia Warszawa. Czekam na Legię. Piątek, 20:30, Grodzisk Wielkopolski, musicie nas wspierać - te oto słowa wypowiedział Dawid Szulczek w czwartkowym filmiku, który trafił na media społecznościowe Warty.

Była to zdecydowana reakcja na medialne plotki łączące trenera Warty z przejęciem po Marku Papszunie Rakowa Częstochowa. I faktycznie tego dnia interesowała go tylko Legia.



I tyle w temacie… pic.twitter.com/pZcUHDeq6U — Warta Poznań (@WartaPoznan) April 20, 2023





Drużyna bardzo młodego, utalentowanego, zaledwie 33-letniego szkoleniowca miała doskonały plan na to spotkanie, rozgrywane przecież z uznaną polską marką, walczącą o mistrzowski tytuł. Poznanianie, którzy swoje domowe mecze rozgrywają w Grodzisku Wielkopolskim, byli przygotowani do piątkowego wieczoru kapitalnie, zarówno pod względem taktycznym, jak i motorycznym.

Wyjąwszy chwilowy bałagan w końcówce i kilka sytuacji pod bramką miejscowych, Legia została kompletnie wyłączona i ograniczona ze swoich atutów.

Dlatego też groźnie, z głową, atakującym zawodnikom Warty wystarczył jeden, decydujący cios, aby zgarnąć trzy punkty. Ten kąśliwym, niewygodnym dla bramkarza strzałem lewą nogą zadał w 68. minucie Adam Zrelak.

Legia do dwóch kolejnych, wcześniejszych remisów tym razem dołożyła porażkę. Pozostaje druga w tabeli, do Rakowa traci nadal osiem punktów, lecz po dokończeniu 29. kolejki może być już gorsza od lidera o 11 pkt. Fenomenalnie prowadzona Warta jest piąta, do czwartej Pogoni mająca dystans zaledwie trzypunktowy.

Warta Poznań - Legia Warszawa 1:0

Bramka: Adam Zrelak (68.)