Legia zapomniała o Dinamie. Pewnie wygrała z Wartą

Choć Legia odpoczywała w poprzedniej kolejce ligowej, by należycie przygotować się do spotkania w eliminacjach Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, to nie udało się awansować do czwartej rundy. Zespół Czesława Michniewicza przegrał u siebie 0:1 i teraz czeka go walka w ostatniej fazie kwalifikacji Ligi Europy ze Slavią Praga.

Jednak najpierw mistrz Polski musiał zmierzyć się z niewygodnym rywalem, jakim jest Warta Poznań, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała, a w ostatniej kolejce rozbiła Górnika Łęczna 4:0.

Mecz mógł się rozpocząć znakomicie dla gospodarzy. Już w 2. minucie do bramki trafił Adam Zrelak. Jednak gol nie został uznany po analizie VAR, która wykazała, że zawodnik Warty był na pozycji spalonej.

Choć z każdą kolejną minutą Legia coraz częściej była przy piłce, to długo czekała na dobrą sytuację. Groźnie zrobiło się po uderzeniu z rzutu wolnego Ernesta Muciego, ale bramkarz Adrian Lis wybił piłkę na rzut rożny. Natomiast chwilę później po świetnej akcji i kolejnym strzale Muciego piłka odbiła się od słupka.

Warta szybko odpowiedziała ładnym uderzeniem Łukasza Trałki. Jednak tym razem słupek uratował Legię przed utratą gola.

Pierwszy skuteczny cios zadała drużyna Michniewicza, a konkretnie Rafael Lopes. Była 39. minuta, gdy grający na skrzydle Mateusz Hołownia popisał się precyzyjnym dośrodkowaniem i Portugalczyk skutecznie uderzył głową.

Źródło: Newspix Rafael Lopes dał prowadzenie Legii

Koniec emocji? Nic z tych rzeczy. W doliczonym czasie gry Aleks Ławniczak mógł wyrównać, ale… trafił w słupek.

Pekhart dobił Wartę

Druga odsłona ułożyła się idealnie dla gości. W 49. minucie Lopes dostrzegł na piątym metrze Tomasa Pekharta i świetnie dograł na głowę Czecha, który nie mógł zmarnować takiej okazji. To pierwszy gol w obecnych rozgrywkach króla strzelców ekstraklasy z poprzedniego sezonu.

Ponadto jeszcze jedną szansę miał Lopes, a dwukrotnie na bramkę uderzał rezerwowy Mahir Emerli.

Legia nie forsowała tempa, bo nie musiała. Kontrolowała spotkanie, podczas gdy rywale mieli kłopoty z przedarciem się pod pole karne warszawskiego zespołu. Dopiero po wejściu na boisko Mateusza Kuzimskiego zaczęli być groźniejsi, choć nie przełożyło się to na gole.

Trzy punkty pojechały do Warszawy.

Źródło: Newspix Tomas Pekhart podwyższył na 2:0

Warta Poznań - Legia Warszawa 0:2 (0:1)

Bramki: Rafael Lopes (39.), Tomas Pekhart (49.)



Warta: Adrian Lis - Jan Grzesik, Aleks Ławniczak, Robert Ivanov, Konrad Matuszewski - Milan Corryn (72. Mateusz Kuzimski), Łukasz Trałka, Szymon Czyż (58. Mateusz Czyżycki), Mateusz Kupczak, Michał Jakóbowski (65. Mario Rodriguez) - Adam Zrelak.

Legia: Artur Boruc - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Maik Nawrocki - Kacper Skibicki (88. Lindsay Rose), Bartosz Slisz, Andre Martins (88. Jakub Kisiel), Mateusz Hołownia - Rafael Lopes (75. Mahir Emreli), Tomas Pekhart (83. Maciej Rosołek), Ernest Muci (46. Luquinhas).