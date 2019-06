Manchester United gotowy wydać fortunę na młodzieżowego reprezentanta Anglii

Na razie to Eden Hazard jest bohaterem letniego okienka transferowego

Sarri o krok od Juventusu. Chelsea zarobi na transferze trenera - Maurizio Sarri... czytaj dalej » Brakuje tylko ostatecznego porozumienia na linii Londyn – Manchester. Klub z Old Trafford złożył ofertę w wysokości 40 milionów funtów, ale szefowie Crystal Palace chcą więcej. Właściciele "Orłów" nie zrazili dyrektora wykonawczego Manchesteru United Eda Woodwarda, który w ciągu najbliższych godzin ma złożyć nową propozycję.

Piłkarz gotowy na zmiany

Dziennikarze telewizji Sky Sports dowiedzieli się, że londyńczycy chcieli za Wan-Bissakę nawet 70 milionów funtów, ale zadowoli ich kwota dwadzieścia milionów mniejsza.

Natomiast piłkarz podjął już decyzję i bardzo chce przeprowadzić się do Manchesteru. Młodzieżowego reprezentanta Anglii obowiązuje kontrakt z Crystal Palace do końca czerwca 2022 r. Ponoć poprosił już - co w Anglii jest normalnym postępowaniem - o zgodę na transfer.

Prawy obrońca znalazł się w składzie młodzieżowej reprezentacji Anglii, która wystąpi w mistrzostwach Europy do lat 21 we Włoszech i San Marino.

Good preparations. Ready for #U21EURO#ThreeLionspic.twitter.com/v8DKx7GrL8 — Aaron Wan-Bissaka (@awbissaka) June 12, 2019

Manchester United zdążył sprowadzić tego lata jednego piłkarza. Szósty zespół Premier League wzmocnił młody skrzydłowy Swansea City Daniel James. 21-letni Walijczyk podpisał pięcioletni kontrakt z możliwością przedłużenia go o następne dwanaście miesięcy.