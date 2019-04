Spór o przyszłość Kovaca w Bayernie. Rummenigge spogląda w stronę Londynu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Pełniący funkcję prezesa rady nadzorczej Rummenigge nie jest przekonany do Kovaca, jego metod i decyzji personalnych. Dał temu wyraz kilka dni temu, gdy powiedział, że nikt w klubie nie ma „gwarancji pracy”. Ujawnił również, że doszło do kilku rozmów z trenerem, po których ten przestał rotować składem. Z drugiej strony, szkoleniowiec może liczyć na wsparcie prezydenta Hoenessa. Po efektownej wygranej nad Borussią Dortmund (5:0) 67-latek zaprosił Chorwata do swojej rezydencji na obiad.

Źródło: Getty Images Kovac nie może być pewny swojej przyszłości

Nie chce powtórzyć błędu

"Bild" donosi, że Hoeness zamierza bronić Kovaca. Nie będzie miał argumentów tylko w przypadku, gdyby Bayern nie zdołał wywalczyć mistrzostwa Niemiec i Pucharu Niemiec. Do końca sezonu zostało jeszcze sześć kolejek, a półfinałowy mecz DFB Pokal z Werderem Brema odbędzie się 24 kwietnia.

"Hoeness wspiera Kovaca i chce zostawić go na stanowisku. Jego zdaniem to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Jednocześnie nie chce popełnić tego samego błędu, co w 1991 roku, gdy zwolnił Juppa Heynckesa. Później wielokrotnie powtarzał, że była to jego najgorsza decyzja w karierze" – czytamy.

Trener Bayernu po bójce Lewandowskiego z Comanem: właściwie załatwili sprawę Na piątkowej... czytaj dalej » "Problem w tym, że przekonanie Rummenigge do zostawienia Kovaca może się okazać niezwykle trudnym zadaniem. On ma inną wizję i wolałby nowego człowieka na tym stanowisku" – dodano.

Zimny typ

"Dla Hoenessa klub jest jak druga rodzina, często zaprasza piłkarzy do swojej posiadłości. Nigdy nie ukrywał, że taktyka ma dla niego małe znaczenie. Wierzy, że harmonia, mentalność zwycięzców i odpowiedni piłkarze gwarantują sukcesy. Wygląda na to, że zatrudnienie Kovaca miało na celu przywrócenie jedności w zespole i było zarazem próbą odnalezienia tożsamości klubu, co w 2013 roku było kluczem do triumfu w Lidze Mistrzów" – to z kolei słowa dziennikarza m.in. ESPN Raphaela Honigsteina.

"Rummenigge to o wiele chłodniejszy, bardziej analityczny typ. Nie ma wielkiej cierpliwości do byłych lub obecnych herosów Bayernu, którzy nie pracują na pełnych obrotach w roli piłkarza lub trenera" – podkreślił.

Źródło: Getty Images W latach 2001-2003 Kovac był piłkarzem Bayernu

Pochettino kandydatem

Tymczasem znany hiszpański dziennikarz Guillem Balague zdradził w programie stacji BBC Radio 5, że Bawarczycy sondują możliwość zatrudnienia Mauricio Pochettino. Nie ujawniono, kto kontaktował się z Argentyńczykiem, natomiast nie ulega wątpliwości, że sprowadzenie go na Allianz Arena będzie karkołomnym zadaniem. Niedawno Pochettino przedłużył kontrakt do czerwca 2023 roku, a właściciel Tottenhamu Daniel Levy na pewno nie ułatwi negocjacji.

Co więcej, jak zdradził dziennikarz Christian Falk, Bayern już rok temu próbował zatrudnić argentyńskiego menedżera The Spurs. Wówczas weto postawił Levy, a sam Pochettino zakomunikował, że chce zostać w Londynie i spróbować odnieść sukces z Tottenhamem. Negocjacje prowadził dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.