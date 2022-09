Magiczne dotknięcie "Lewego". Za chwilę gol dla Polski

24.09 | Polscy piłkarze przylecieli w sobotę wczesnym popołudniem do Cardiff, gdzie w niedzielę wieczorem rozegrają mecz z Walią, kończąc rywalizację w grupie 4 dywizji A Ligi Narodów. Biało-Czerwoni, jeśli chcą pozostać w najwyższej dywizji, nie mogą przegrać tego spotkania.

Reprezentacja Polski przyleciała do Walii

Wszystko zaczęło się od długiego podania obrońcy Jakuba Kiwiora. Linia pomocy Walijczyków przerzucona, oszukana. Piłka trafiła do Lewandowskiego, a ten błysnął geniuszem. Jednym dotknięciem zwiódł pilnującego go obrońcę, oddał piłkę Kamilowi Świderskiemu, a ten trafił do bramki.



WALES 0-1 POLAND

W sumie trzy dotknięcia piłki, odkąd wprawił ją w ruch Kiwior. Tyle wystarczyło. Polska prowadziła w meczu Ligi Narodów 1:0 i takim wynikiem skończyło się spotkanie.

Dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce grupy A4 utrzymała się w najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów.

Walia - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Karol Świderski (58.)

Walia: Hennessey - Roberts (85' Thomas), Cabango, Rodon, Norrington-Davies (58' Moore) - Johnson, Morrell, Levitt (72' Colwill), Bale, Williams - James.

Polska: Szczęsny - Bednarek, Glik, Kiwior - Bereszyński (90' Gumny), Krychowiak, Żurkowski (83' Szymański), Zieliński, Świderski (65' Piątek), Zalewski - Lewandowski.

żółte kartki: Norrington-Davies, Williams, Johnson, Moore - Krychowiak, Bereszyński, Glik.

sędziował: Andris Treimanis (Łotwa).

widzów: 31 520.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Lewandowski i Świderski. Świetna współpraca, później wielka radość