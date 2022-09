Zaskakujące decyzje Michniewicza. Oficjalna kadra Polaków na mecz z Walią

24.09 | Polscy piłkarze przylecieli w sobotę wczesnym popołudniem do Cardiff, gdzie w niedzielę wieczorem rozegrają mecz z Walią, kończąc rywalizację w grupie 4 dywizji A Ligi Narodów. Biało-Czerwoni, jeśli chcą pozostać w najwyższej dywizji, nie mogą przegrać tego spotkania.

Reprezentacja Polski przyleciała do Walii

Pierwszy gwizdek łotewskiego sędziego Andrisa Treimanisa w niedzielę o godzinie 20.45. Stawką spotkania jest pozostanie w najwyższej dywizji. Biało-Czerwonym do osiągnięcia celu wystarczy remis. Zmiany, tylko jakie? Jakim składem możemy zagrać z Walią? Po zatrważającej... czytaj dalej »

Linetty, Frankowski i Klich poza kadrą

Po bardzo słabym występie w czwartkowym meczu z Holandią, przegranym przez Polaków 0:2, można było spodziewać się zmian w pierwszym składzie na starcie z Walią.

Pierwszą jedenastkę i wyjściowe ustawienie naszej reprezentacji poznamy dopiero niespełna półtorej godziny przed początkiem rywalizacji. Znana jest już natomiast oficjalna kadra na to spotkanie, którą przed południem opublikowała UEFA.

Wynika z niej, że do 23-osobowej kadry nie zmieścili się Linetty i Frankowski, krytykowani za występ w czwartkowym meczu z Holendrami. Obaj rozpoczęli tamto spotkanie w pierwszym składzie (pomocnik Torino został zmieniony już w przerwie). O ile można było oczekiwać ich absencji w pierwszym składzie w rywalizacji z Walijczykami, to już na pewno nie tego, że selekcjoner Czesław Michniewicz nie znajdzie dla nich miejsca choćby na ławce rezerwowych.

Ponadto po raz kolejny w kadrze nie znaleźli się bramkarz Radosław Majecki i stoper Paweł Dawidowicz. Ten drugi leczył uraz. Zabraknie także Mateusza Klicha. Pomocnik Leeds United z Pomarańczowymi pojawił się na murawie w 70. minucie.

Już wcześniej było jasne, że Mateusz Łęgowski zostanie po czwartkowym meczu odesłany do reprezentacji U21, natomiast Arkadiusz Reca z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie.

Wraca Kędziora i Żurkowski

Do kadry wracają natomiast zawodnicy, którzy poprzednio nie znaleźli uznania w oczach selekcjonera: Tomasz Kędziora, Jakub Kamiński i Jakub Piotrowski. Do dyspozycji Michniewicza będzie również Szymon Żurkowski, który w meczu z Oranje pauzował za żółte kartki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gracz Fiorentiny rozpocznie niedzielne starcie w pierwszym składzie.

Po pięciu meczach na czele tabeli jest Holandia z 13 punktami, a dalej sklasyfikowane są: Belgia - 10 pkt, Polska - 4 i Walia - 1. Zespół z pierwszego miejsca awansuje do przyszłorocznego turnieju Final Four, ten z ostatniego spadnie do niższej dywizji.

Mecz z Walią będzie także ostatnim o stawkę przed rozpoczynającym się 20 listopada mundialem w Katarze.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 5 13 4 1 0 13:6 2. Belgia 5 10 3 1 1 11:7 3. Polska 5 4 1 1 3 5:12 4. Walia 5 1 0

1 4 6:10

KADRA POLSKI NA MECZ Z WALIĄ (UEFA.COM)

Bramkarze: Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski;

Obrońcy: Robert Gumny, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Mateusz Wieteska, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński;

Pomocnicy: Jakub Piotrowski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Szymon Żurkowski, Michał Skóraś, Jakub Kamiński, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski;

Napastnicy: Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski, Karol Świderski, Krzysztof Piątek