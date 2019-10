"Leżał na murawie, bo trochę udawał". Specjaliści zszokowani słowami Ryana Giggsa

W 14. minucie meczu chorwacki obrońca Domagoj Vida trafił Jamesa nogą w głowę w powietrznym starciu. Walijczyk padł na murawę bezwładnie, po czym został przebadany przez lekarza drużyny. Cała sytuacja trwała około trzech minut. Zawodnik wrócił do gry, co wzbudziło sporo kontrowersji poza boiskiem. Sztabowi reprezentacji Walii zarzucano niezastosowanie się do procedur przy wstrząśnieniach mózgu.

Duże napięcie przed wtorkowym meczem dwóch Korei We wtorek w... czytaj dalej » - James upadł i leżał na murawie, bo trochę udawał. Powiedział lekarzom, że "się nie rusza, żeby nikt nie został usunięty z boiska". Tak, jak już mówiłem, w przerwie przeszedł wszystkie badania związane ze wstrząśnieniem mózgu i nic mu nie było - Giggs bagatelizował zdarzenie na pomeczowej konferencji prasowej.

Nieodpowiedzialne zachowanie

Na takie tłumaczenia stanowczo zareagowało brytyjskie stowarzyszenie Headway zajmujące się urazami głów. Na stronie internetowej tej organizacji napisano wręcz o "szokujących" słowach Giggsa.

- Jeśli tak rzeczywiście było i James "udawał", to każe się zastanowić nad tym, czy piłkarz zdaje sobie sprawę z powagi wstrząśnienia mózgu. Nie tylko naraził swój sztab medyczny na niepotrzebną i surową ocenę, ale też dał groźny przykład milionom przed telewizorami - dziennik "The Guardian" cytuje szefa stowarzyszenia Petera McCabe'a.

- Jak większość ludzi oglądająca to zdarzenie, zaniepokoiliśmy się o zdrowie zawodnika. Choć zastrzegają, że procedury przy wstrząśnieniach mózgu zostały spełnione, to przepisy mówią o tym, że jeśli jest podejrzenie wstrząśnienia, to zawodnik nie powinien kontynuować gry. Wszyscy, którzy oglądali mecz, sądzili, że Daniel James stracił przytomność - dodał.



Walijczycy zremisowali z Chorwatami 1:1 w meczu eliminacji Euro 2020 w grupie E. Na dwa spotkania przed końcem eliminacji Walia zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma osiem punktów. Prowadzi Chorwacja (14 pkt) przed Węgrami (12).