Fornalik napisał historię. "Tytuł nie jest przypisany do najbogatszych"

Decydujący okazał się niedzielny, ostatni mecz sezonu. Ekipa z Gliwic mogła świętować historyczny tytuł po zwycięstwie 1:0 nad Lechem Poznań. Piast zdystansował w tabeli znacznie bogatszą Legię o cztery punkty (warszawianie na zakończenie rozgrywek zremisowali 2:2 z Zagłębiem Lubin).



- Nikt nie myślał u progu rozgrywek, że tytuł będzie w Gliwicach. Pierwszym celem był awans do czołowej ósemki, potem apetyt rósł. Pojawiła się szansa zakwalifikowania się do europejskich pucharów, chcieliśmy się znaleźć na podium. Przełomowy był wygrany mecz w Warszawie i napisaliśmy historię dla Gliwic - skomentował Fornalik. Szkoleniowiec był po meczu oblany piwem i podrzucany przez swoich piłkarzy.

"To dopiero początek"

"Waldek King" mistrzem Polski po 30 latach Waldemar Fornalik... czytaj dalej » Piast może być jeszcze silniejszy. - Byłoby warto, bo coś ciekawego wydarzyło się w Gliwicach. Usłyszałem dziś, że chcemy być mocniejsi, że to dopiero początek. Pokazaliśmy, że tytuł nie jest przypisany do najbogatszych. Każdy klub może zdobyć mistrzostwo. To zależy od ludzi i od tego, jak się pracuje. Myślę, że z naszego sukcesu wszyscy na Śląsku się cieszą. Mamy grupę zawodników, którzy mogą do Piasta trafić. Jestem przekonany, że kadra nie będzie słabsza - ocenił szkoleniowiec.

Jego drużyna wygrała 13 z 16 ostatnich meczów. W siedmiu spotkaniach grupy mistrzowskiej zanotowała sześć zwycięstw i tylko jeden remis. Jego zdaniem Piast w pełni zasłużył na mistrzostwo. - A mnie, jako trenerowi, udało się skompletować wszystkie kolory medali. Teraz świętujemy, a potem wrócimy do rzeczywistości - stwierdził.

- Każdy trener marzy, by doprowadzić zespół do mistrzostwa Polski, a przy okazji nieźle grać. To sympatyczne, bo myślę, że wiele naszych meczów spowodowało, że przyciągnęliśmy kibiców na stadion. Rok temu wierzyłem, że możemy być lepszą, skuteczniejszą drużyną. Wierzyłem, że wejdziemy do ósemki, ale w mistrzostwo nie wierzył chyba nikt - skwitował Fornalik.