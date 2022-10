Najdłużej pracujący trener w Ekstraklasie zwolniony

Piast - Hartberg w kwalifikacjach do Ligi Europy

Dwunastu kandydatów na burmistrza, najwięcej głosów na trenera. "To dopiero pierwsza połowa" Trener piłkarski... czytaj dalej » 59-letni Fornalik, były selekcjoner kadry narodowej, prowadził Piasta od września 2017 roku. Doprowadził drużynę do pierwszego w historii mistrzostwa Polski w roku 2019 oraz do trzeciego miejsca w następnym sezonie.



Obecnie gliwiczanie zajmują 15. miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce przegrali u siebie z Radomiakiem 1:2, w sobotę na wyjeździe zagrają z kielecką Koroną.

Prezes Piasta: decyzja o rozstaniu nie była łatwa

- Zasługi Waldemara Fornalika i jego sztabu są niepodważalne. Warsztat, wiedza i autorytet to przymioty trenera, które poprowadziły zespół do sukcesów. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa, nigdy nie jest. Znaleźliśmy się jednak w trudnej sytuacji i dla dobra klubu doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest zmiana - powiedział Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice, w komunikacie opublikowanym przez klub.

- Umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron. Wdzięczni za cały trud i te pięć lat lat pracy okraszone wielkimi osiągnięciami dziękujemy i życzymy trenerowi powodzenia. Liczymy, że - podobnie jak my - trener zachowa same pozytywne wspomnienia z pracy w Gliwicach - dodał.

Z Piastem pożegnał się również asystent trenera Tomasz Fornalik.

Źródło: Newspix Waldemar Fornalik pracował w Piaście przez pięć lat

Aleksandar Vuković nowym trenerem Piasta

Niedługo później klub z Gliwic ogłosił, że następcą Waldemara Fornalika został Aleksandar Vuković.

43-letni serbski szkoleniowiec podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Przez ostatnie lata był związany z Legią Warszawa, gdzie pełnił funkcję asystenta i pierwszego trenera. Ze stołecznym klubem sięgnął po mistrzostwo kraju w sezonie 2019/20.

- Trener od zadań specjalnych? Dla nas Aleksandar Vuković to przede wszystkim fachowiec, który swoim zaangażowaniem i energią jest w stanie pobudzić zespół i może pomóc odzyskać dawny blask. Trener Waldemar Fornalik wysoko zawiesił poprzeczkę. Chcemy kontynuować pracę, która pozwoli nam na powrót zajmować miejsce w czołówce, co miało miejsce w ostatnich latach. Mocno wierzę, że tak będzie - stwierdził Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta.