Furtka dla rosyjskich piłkarzy. Mundial możliwy, ale na specjalnych zasadach

Decyzję podjął Komitet Wykonawczy WADA. Na jej mocy rosyjscy sportowcy nie będą mogli brać udziału w letnich igrzyskach w Tokio w 2020 i zimowych w Pekinie w 2022 w związku z aferą dopingową w tym kraju.

Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku i obejmują inne wielkie imprezy międzynarodowe, w tym mistrzostwa świata. W ciągu czterech najbliższych lat Rosja nie zorganizuje również najważniejszych zawodów.



Rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować w tym okresie w swoich barwach, ale możliwy jest ich występ pod neutralną flagą (o ile dowiodą, że nigdy nie brali udziału w dopingowym procederze), do tego bez hymnu, co miało już miejsce w przeszłości. W 2018 roku hokeiści Sbornej wywalczyli złoto na igrzyskach w Pjongczangu jako "olimpijscy sportowcy z Rosji". Na podium wysłuchali hymnu olimpijskiego, a nie rosyjskiego.

Euro niezagrożone, furtka na mundial

W zakres imprez, w których drużyna narodowa Rosji nie będzie mogła wystartować, wchodzi m.in. piłkarski mundial w roku 2022. Ale to wcale nie oznacza, że rosyjskich zawodników na pewno zabraknie w Katarze.



- Jeśli awansują do turnieju finałowego, reprezentacja Rosji nie będzie mogła w nim uczestniczyć. Ale jeśli zostanie wprowadzony odpowiedni mechanizm, będą mogli brać udział w imprezie na neutralnych zasadach - oświadczył Taylor.



Nie jest na razie jasne, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zaznaczyła, że jest w kontakcie z WADA w celu wyjaśnienia tej sprawy. Kwalifikacje w strefie europejskiej rozpoczną się w marcu 2021. Turniej w Katarze potrwa od 21 listopada do 18 grudnia 2022.



Inaczej sprawa wygląda w przypadku Euro 2020. Regulacje WADA nie obowiązują Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Dlatego zespół prowadzony przez trenera Stanisława Czerczesowa może szykować się do walki w grupie C, gdzie rywalami w czerwcu będą Dania, Belgia oraz Finlandia.

Już wcześniej WADA potwierdziła, że sankcje nie będą miały wpływu na plany rozegrania w Rosji meczów przyszłorocznych mistrzostw Europy. Cztery spotkania, w tym jedno ćwierćfinałowe, mają się odbyć w Sankt Petersburgu. W tym mieście ma zostać rozegrany także finał Ligi Mistrzów w 2021 roku.

Źródło: Getty Images Rosjanie świętowali awans na Euro 2020 w październiku po wygranej nad Cyprem

Mogą się odwołać

Od decyzji WADA można się odwołać w ciągu 21 dni do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Mogą to uczynić Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA), Rosyjski Komitet Olimpijski albo dowolna zainteresowana międzynarodowa federacja sportowa. Złożenie apelacji skutkowałoby zawieszeniem sankcji aż do czasu potwierdzenia decyzji przez CAS.



Kryzys w rosyjskim sporcie trwa już prawie pięć lat, a jego ostatnia odsłona dotyczy podejrzenia o manipulacje danymi, jakie WADA otrzymała z moskiewskiego laboratorium antydopingowego. Pracujący na zlecenie WADA eksperci informatyczni stwierdzili, że z tych danych usunięto setki podejrzanych wyników.