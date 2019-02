Kuriozalny mecz we Włoszech. Rozpoczęli w siedmiu, przegrali 0:20

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

Ósmy piłkarz dołączył do kolegów w 60. minucie. Nie grał od początku, ponieważ... zapomniał swojej licencji.

Według włoskich mediów, w składzie Piacenzy był jeden z masażystów, ale opuścił boisko po kilku minutach z powodu kontuzji, a do protokołu pomeczowego wpisano jako trenera jednego z dwóch piłkarzy urodzonych w 2000 roku.

Groziło wykluczenie

Wszedł na ostatnie minuty, został bohaterem. Pierwszy gol Teodorczyka Łukasz Teodorczyk... czytaj dalej » Po 25 minutach Piacenza przegrywała 0:10, a do przerwy 0:16. Po zmianie stron Cuneo zwolniło tempo, ale i tak padły jeszcze cztery gole. Sześć bramek, wszystkie w pierwszej połowie, zdobył Hicham Kanis, co jest rekordem strzeleckim w zawodowym futbolu we Włoszech.

Wcześniej Piacenza, zajmująca ostatnie miejsce w tabeli swojej grupy Serie C, przegrała trzy mecze walkowerem. Czwarta taka porażka oznaczałaby wykluczenie z rozgrywek.

Trzecią ligę włoską tworzą trzy grupy liczące po 20 drużyn. Wiele z nich boryka się z problemami finansowymi. W ubiegłym tygodniu Matera, której piłkarze nie otrzymywali pensji od września, została wykluczona z rozgrywek po czwartym meczu przegranym walkowerem.

- To, co się wydarzyło w Cuneo, jest obrazą dla futbolu i jego zasad - skomentował prezes włoskiej federacji Gabriele Gravina.