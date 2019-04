W sobotę mecz o mistrzostwo Niemiec, a Boateng już planuje imprezę. "Nie pojawię się na niej"

Tym razem Robert Glatzel wykorzytał rzut karny i doprowadził do remisu 4:4 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec między Heidenheim a Bayernem Monachium.

Robert Glatzel w 74. minucie zmniejszył prowadzenie Bayernu Monachium do 4:3 w ćwierćfinale z Heidenheim.

Robert Lewandowski to klasa sama w sobie. Kapitan reprezentacji Polski pewnie wykorzystał rzut karny i w 84. minucie dał Bayernowi Monachium prowadzenie 5:4 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z Heidenheim.

- Plan, aby zorganizować imprezę po meczu z Borussią Dortmund jest nierozsądny. Gdybym był na jego miejscu, nie robiłbym tego - wyznał Salihamidzić na briefiengu po meczu Pucharu Niemiec z Heidenheim.

"Nie powinien robić tej imprezy"

Jerome Boateng jest jednak ponoć przygotowany na ciekawą uroczystość po "Der Klassiker". Stoper reprezentacji Niemiec szykuje imprezę, być może pożegnalną. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że po sezonie opuści Allianz Arena.

Borussię i Bayern dzielą w tabeli Bundesligi dwa punkty. Po ostatniej wpadce Bayernu we Freiburgu (tylko remis 1:1), to dortmundczycy mają nad mistrzami Niemiec niewielką przewagę. - Mamy ważny mecz, moment sezonu jest bardzo istotny. Jeśli Jerome zapytałby mnie, czy warto robić imprezę w tej sytuacji, odradziłbym mu to - dodał dyrektor sportowy Bayernu.

- Sama impreza nie ma teraz znaczenia, nie przeszkadza. Ale jeśli przegramy, to na pewno się na niej nie pojawię – zapewnia w rozmowie z "Bildem" Matts Hummels.

Wszystko na głowie Kovaca

Niko Kovac imprezy Boatenga nie komentuje. Chorwacki szkoleniowiec nie kryje jednak rozczarowania meczem Pucharu Niemiec z Heidenheim. Drugoligowiec przegrał w Monachium z Bayernem dopiero po dogrywce - i to aż 4:5. - Mamy w klubie graczy światowej klasy, a nie potrafiliśmy kontrolować takiego spotkania. Z całym szacunkiem do rywala, ale nie możemy tracić w takim meczu czterech goli - tłumaczył Kovac.

Swoje trzy grosze do całego zamieszania dorzucił jeszcze Renato Sanches, który w Bayernie nie gra, lub zalicza bardzo mało minut. Wielki talent portugalskiej piłki nie rozwija się w stolicy Bawarii, tak jak wszyscy się spodziewali. W 21 spotkaniach tego sezonu zaliczył tylko 717 minut. – Chciałbym grać więcej. Pracuję na treningach, by dostać swoją szansę gry w pierwszym składzie. Trener nie daje mi szans i w dodatku nie mówi mi dlaczego tak się dzieje. Czekam na szanse, ale decyzja nie należy do mnie - żalił się na łamach "SportBild" Sanches.

Pierwszy gwizdek w "Der Klassiker" w sobotę o 18.30.