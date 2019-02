Najspokojniej w Premier League od lat. Jedna wielka transakcja

Z badań zajmującej się doradztwem i audytem międzynarodowej fimy Deloitte wynika, że zimą rok temu w Premier League na nowych zawodników przeznaczano 430 milionów, w tym ostatniego dnia okienka aż 150 milionów funtów. To był kolejny z rzędu rok ze wzrostem pieniędzy wydawanych w styczniu przez drużyny angielskiej ekstraklasy.

Teraz ostatniego dnia okienka transferowego przeprowadzono transfery na łączną sumę około 50 milionów funtów. Dzięki temu wszystkie umowy związane ze sprowadzaniem nowych piłkarzy pochłonęły 180 milionów.

31 stycznia 2019 roku najdroższą transakcją okazało się przejście niespełna 25-letniego Paragwajczyka Miguela Amirona do Newcastle. Środkowy pomocnik trafił do Premier League z występującego w MLS zespołu Atlanta United i kosztował 20 milionów funtów.

Tego dnia za 15 milionów Wolverhampton Wanderers wykupili z Atletico Madryt wypożyczonego wcześniej 24-letniego hiszpańskiego obrońcę Johny’ego Castro Otto. Na trzecim miejscu ostatniego dnia zimowego okienka transferowego znalazł się Ante Palavers. Urodzony w 2000 roku Chorwat za siedem milionów trafił do Manchesteru City, ale wiosnę spędzi w swoim ostatnim klubie, a więc Hajduka Split.

Nie potrzebują sprzedawać i kupować

Zdaniem zajmującej się doradztwem i audytem międzynarodowej fimy Deloitte zmniejszenie całej kwoty wydanej na nowych zawodników to głównie efekty tego, że sześć największych klubów zredukowało działania na rynku transferowym. Złożyło się na to kilka elementów:

- mniejsza jakość piłkarzy dostępnych podczas ostatniego okienka transferowego

- o wiele silniejsza niż w ostatnich latach pozycja klubów Premier League, które w celu zachowania stabilności finansowej nie mają potrzeby sprzedawania największych talentów

- globalna wartość praw do transmitowania Premier League w najbliższych latach ma wzrosnąć minimalnie. Wpływy klubów zatem z tego tytułu nie zwiększą się znacznie.

Najwyższym transferem w Premier League w styczniu tego roku było przejście Christiana Pulisica z Borussii Dortmund do Chelsea. Londyński klub zapłacił za amerykańskiego obrońcę 58 milionów funtów, ale zawodnik od razu wrócił do Niemiec na wypożyczenie. Na Wyspy Brytyjskie ma trafić po zakończeniu tego sezonu.

Wysoko w rankingu najbardziej pokaźnych transferów znalazłoby się pozyskanie Emiliano Sali. Argentyński napastnik miał trafić z Nantes do Cardiff City za 15 milionów funtów. Awionetka z piłkarzem zaginęła jednak nad Kanałem La Manche 21 stycznia. Los zawodnika jest nieznany, a występujący w Premier League walijski zespół nie ma na razie zamiaru płacić za swojego niedoszłego pracownika.

Od sezonu 2011/2012 sumy wydawane w styczniu przez kluby Premie League sukcesywnie rosły. Poprzednie zimowe okienko transferowe było najbardziej obfite w wydatki na Wyspach Brytyjskich w historii.