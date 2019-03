Dlaczego w eliminacjach Euro nie ma VAR? Ronaldo zdziwiony stanowiskiem UEFA

28.05 | Reprezentanci Polski przygotowują się do Euro 2016. Wraz z nimi najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak, którego także zobaczymy na francuskich boiskach. - Jesteśmy atletami, trenujemy jak normalni piłkarze. Z tą jedną różnicą, że my nie mamy piłki - mówi w programie "Wstajesz i Weekend" sędzia.

Portugalczycy są niezadowoleni z tego, że system VAR nie obowiązuje w eliminacjach do mistrzostw Europy 2020. Złość wywołała decyzja Szymona Marciniaka w meczu z Serbią w grupie B. Polski sędzia najpierw podyktował rzut karny dla Portugalii, ale potem zmienił decyzję po konsultacji z asystentem. Gospodarze stracili więc okazję do strzelenia gola na 2:1 i mecz zakończył się remisem.

- Jeśli masz VAR we wszystkich rozgrywkach, to dlaczego nie ma tego w eliminacjach mistrzostw Europy? To dziwne - pytał po spotkaniu rozczarowany lider portugalskiej drużyny Cristiano Ronaldo.

"Na litość boską". Portugalczycy z pretensjami do polskich sędziów "To był karny" -... czytaj dalej » - Nie byliśmy dziś faworyzowani. To był oczywisty karny i sędzia powinien to gwizdnąć, a nie zmieniać decyzję po konsultacji z innym (sędzią), który był 40 metrów od sytuacji - dodawał.

Dlaczego nie ma VAR?

Europejska Unia Piłki Nożnej pierwszą decyzję o tym, w jaki sposób będzie wprowadzać system VAR w swoich rozgrywkach, podjęła we wrześniu 2018 roku. Pierwotnie powtórki wideo przy rozstrzyganiu boiskowych kontrowersji miały obowiązywać od sezonu 2019/2020 i później, ale na początku grudnia ubiegłego roku europejskie władze piłkarskie przyśpieszyły wprowadzenie technologii.

Z tego właśnie powodu od fazy pucharowej bieżącego sezonu Ligi Mistrzów VAR jest jednak obecny.

- Jesteśmy gotowi wykorzystywać VAR wcześniej niż pierwotnie planowano. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to pozytywnie na zawody i pomoże sędziom w podejmowaniu właściwych decyzji - tłumaczył w grudniu prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Poza Champions League decyzję rozciągnięto na: finał Ligi Europy, finały Ligi Narodów oraz na mistrzostwa kontynentu do lat 21. Kwalifikacje Euro 2020 nie znalazły się w tym zestawieniu. Utrzymano pierwotną decyzję, że VAR będzie obowiązywać w głównym turnieju. Ronaldo, mówiąc o "wszystkich rozgrywkach", ma zapewne na myśli europejskie ligi.

- Jesteśmy przekonani, że poprzez wprowadzenie Video Assistant Referee w sierpniu 2019 roku, zyskamy więcej czasu na przygotowanie solidnego systemu i odpowiednie przygotowanie arbitrów, co później efektywnie wprowadzimy w naszych flagowych rozgrywkach, czyli w Lidze Mistrzów - mówił Ceferin we wrześniu 2018, jeszcze przed wprowadzeniem zmian w tym planie.

Wsłuchując się w ten głos i w zarzuty Ronaldo można się tylko domyślać, co stało za tym, że w eliminacjach VAR nie obowiązuje. Z jednej strony, są one rozciągnięte na znacznie więcej lokalizacji, a z drugiej, nie są tak istotne z punktu widzenia biznesowego dla UEFA jak Champions League. W marcowych meczach eliminacyjnych w krótkim odstępie czasu należałoby technologicznie obsłużyć aż 50 meczów w sześć dni, podczas gdy w 1/8 finału Ligi Mistrzów jest 16 meczów rozciągniętych od 12 lutego do 13 marca.

Ktoś może powiedzieć, że VAR mógłby być wykorzystywany w wybranych spotkaniach, wzorem polskiej ekstraklasy z początków obowiązywania tego systemu nad Wisłą. Ale prawdopodobnie wiązałoby się to ze znacznie większymi komplikacjami (zasady wyboru meczu z VAR) i dodatkowym nakładem pracy, którego UEFA najwyraźniej nie chciała w tym momencie podejmować. Zresztą właśnie w ten sposób organizacja tłumaczyła zwlekanie w ogóle z zajęciem stanowiska przed wrześniowym posiedzeniem jej Komitetu Wykonawczego.

"Wdrożenie VAR na skalę europejską wiąże się z wieloma trudnościami w obszarach operacyjnych, logistycznych i sędziowskich" - głosiło stanowisko UEFA z sierpnia 2018.