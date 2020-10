"Sukces". Van Dijk po operacji

Obrońca doznał poważnego urazu kolana 17 października podczas meczu derbowego z Evertonem zakończonego remisem 2:2. Brutalnym wślizgiem zaatakował Holendra bramkarz Evertonu Jordan Pickford. Diagnoza? Uszkodzenie więzadeł. Konieczna była operacja. 29-latek poddał się jej w Londynie. Fatalne w skutkach wejście bramkarza. Wielkie osłabienie Holandii przed meczem z Polską Złe wieści dla... czytaj dalej »

Teraz walka o powrót

"Operacja została zakończona sukcesem. Van Dijk skupi się teraz od razu na rehabilitacji, którą będzie przechodził ze wsparciem sztabu medycznego The Reds" - zaznaczono w klubowym komunikacie.

Nie podano przybliżonego czasu, kiedy 29-letni zawodnik miałby wrócić do gry. Media sugerują, że taki uraz zwykle wiąże się z wielomiesięczną przerwą, co oznacza, że Holender potencjalnie może już nie wystąpić w tym sezonie.

Kontuzja wykluczyła piłkarza m.in. z meczu reprezentacji Holandii z Polską w Lidze Narodów, który ma się odbyć 18 listopada w Chorzowie.

Van Dijk trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southamptonu za 75 mln funtów, co uczyniło go wówczas najdroższym obrońcą w historii. Dotychczas był kluczową postacią w ekipie prowadzonej przez Juergena Kloppa. W 2019 roku wygrała ona Ligę Mistrzów, a rok później zdobyła mistrzostwo Anglii.



.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department — Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020