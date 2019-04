Virgil van Dijk piłkarzem roku w Premier League. Pierwszy taki laureat od 14 lat

32 gole w 36 meczach. To najlepszy wynik w Premier League od czasu 20-zespołowej ligi. Takim wyczynem popisał się Mohamed Salah, który w swoim pierwszym sezonie podbił angielską ligę. Król Liverpoolu, król Premier League. Oto Mohamed Salah.

27.12 | Holender Virgil van Dijk został nowym obrońcą Liverpoolu. Trener Juergen Klopp oraz działacze The Reds byli najbardziej zdeterminowani, by pozyskać zdolnego 26-latka i zdecydowali się zapłacić za niego rekordowe pieniądze.

Van Dijk trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southampton za 99 mln dolarów i znacząco poprawił defensywę The Reds. W tym sezonie zespół trenera Juergena Kloppa w 20 meczach nie stracił bramki i wciąż ma szansę na pierwsze od 1990 roku mistrzostwo Anglii. Na dwie kolejki przed końcem do prowadzącego Manchesteru City traci jeden punkt.

Nagroda została na Anfield

Rok temu nagroda PFA trafiła do innego piłkarza Liverpoolu - Egipcjanina Mohameda Salaha.

W tym sezonie nominowali byli jeszcze: Raheem Sterling, Sergio Aguero i Bernardo Silva z Manchesteru City, Sadio Mane z Liverpoolu oraz Eden Hazard z Chelsea.

27-letni dziś van Dijk jest wychowankiem akademii holenderskiego Willem II. Do 17. roku życia występował na prawej obronie i niczym specjalnym się nie wyróżniał. Wówczas jednak urósł aż 18 centymetrów i zrobiono z niego środkowego obrońcę. Od tego momentu jego kariera wyraźnie przyspieszyła. W kolejnych latach mierzący 193 cm Holender reprezentował barwy FC Groningen, Celtic FC i Southampton.