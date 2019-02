Vinicius wstrząśnięty tragedią we Flamengo. "Smutny moment dla futbolu"

Tragedia w ośrodku treningowym brazylijskiego klubu spowodował śmierć dziesięciu młodych zawodników w wieku 14-16 lat. Choć dokładna przyczyna zdarzenia nie jest znana, wszystko wskazuje na to, że ogień wywołała wadliwa klimatyzacja. Baza Flamengo Urubu Nest jest jednocześnie miejscem zamieszkania piłkarzy.

Szkoleniowiec Realu Madryt Santiago Solari przyznał, że Vinicius Junior jest dotknięty wypadkiem, który zdarzył się w jego macierzystym klubie. Brazylijczyk jest wychowankiem Flamengo, w którego seniorskim zespole zadebiutował w 2017 roku, w wieku ledwie 16 lat.

Już w maju tamtego roku działacze Realu ogłosili, że młody zawodnik zostanie piłkarzem madryckiego klubu przed sezonem 2018/2019. Królewscy zapłacili za niego około 60 milionów euro.

- Oczywiście, że tragedia go zasmuciła. Przecież to jego dom, to normalne. Chciałbym złożyć kondolencje, szczególnie rodzinom dzieci, które zginęły. To wielka strata i smutny moment dla całego świata futbolu - powiedział trener Los Blancos na konferencji prasowej.

18-letni gracz w mediach społecznościowych zamieścił wymowne wpisy dotyczące jego brazylijskich kolegów.



Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr (@vini11Oficial) 8 February 2019

Ważne ogniwo w talii Solariego

Vinicius pod wodzą argentyńskiego menedżera Realu stał się ważną częścią drużyny z Santiago Bernabeu. Obecnie nikt nie wyobraża sobie podstawowej jedenastki bez Brazylijczyka, który debiutował przecież dopiero w tym sezonie.

Podobnie było w sobotnim derbowym spotkaniu z Atletico. Po faulu na wychowanku Flamengo sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił w 42. minucie Sergio Ramos. Real ostatecznie wygrał 3:1 i wysłał jasny sygnał Barcelonie, że będzie walczył do końca o tytuł.

We wszystkich rozgrywkach w tym sezonie Vinicius zdobył 14 bramek.