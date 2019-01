Vinicius Junior już podstawowym graczem Realu Madryt

To była tylko formalność. Real Madryt pokonał Al-Ain 4:1 w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Tym samym "Królewscy" zdobyli to trofeum po raz trzeci z rzędu. Zobacz skrót tego spotkania.

Brazylijczyk w ciągu ostatnich 22 dni spędził na boisku aż 442 minuty. To więcej niż od początku sezonu do końca 2018 roku, gdy licznik zatrzymał się na 349. Na liście piłkarzy Realu, którzy grają najwięcej, zajmuje wysokie czwarte miejsce. Przed przejściem na Santiago Bernabeu mógł jedynie marzyć o takich statystykach.

Bez wątpienia pomogły mu urazy podstawowych graczy. Stawiając regularnie na Brazylijczyka, trener Solari się jednak nie zawiódł. Niewykluczone więc, że znajdzie dla niego miejsce w wyjściowej jedenastce nawet, gdy wyzdrowieją Gareth Bale i Marco Asensio.

"Zrobił postępy"

Argentyński trener bardzo rzadko indywidualnie wyróżnia swoich podopiecznych, ale tym razem odszedł od zasady, wskazując na fenomen nastolatka. - Vinicius zrobił duże postępy. Zawsze miał ogromny talent, ale to, co zaczął pokazywać na Bernabeu, mówi samo za siebie. On ma przecież tylko 18 lat, dlatego naszym zadaniem jest utrzymanie jego poziomu - przyznał były pomocnik Królewskich.