Zakończył karierę i podpisał czteroletni kontrakt. Kompany już tylko trenerem

Nie takiej informacji spodziewali się w środę kibice Manchesteru City. Były kapitan drużyny Vincent Kompany nie zagra we własnym benefisowym meczu pomiędzy legendami The Citizens a gwiazdami Premier League. Belg wytłumaczył się kontuzją mięśnia uda. Dochód ze spotkania zostanie przeznaczony na pomoc osobom bezdomnym w Manchesterze.

Prawie miliard w błoto. Szalone zakupy Barcelony i wstyd w Lidze Mistrzów Nadszedł czas... czytaj dalej » - Chcę się w pełni poświęcić pracy trenerskiej. To wymaga 100 procent czasu i całkowitego skupienia. Dlatego rezygnuję z gry - powiedział Kompany, który podpisał w poniedziałek czteroletnią umowę.

W maju ubiegłego roku belgijski obrońca po 11 latach odszedł z Manchesteru City. Cztery razy cieszył się z mistrzostwa Anglii i dwa razy z Pucharu Anglii.

Na czele Anderlechtu

W Anderlechcie, którego jest wychowankiem, do tej pory obowiązki szkoleniowe dzielił z Frankiem Vercauterenem. Teraz samodzielnie będzie głównym trenerem.

Po dwóch kolejkach sezonu 2020/21 Fiołki z czterema punktami zajmują trzecie miejsce w tabeli.