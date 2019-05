"Vinny, nie strzelaj!". Obrońca City nie posłuchał kolegów i trenera

Od jedenastu lat, a więc odkąd Kompany zakłada koszulkę Manchesteru City, strzelił we wszystkich rozgrywkach 20 goli. Wśród nich próżno jednak szukać tych strzelonych zza pola karnego. Aż do poniedziałku.

Pierwszy taki gol po 12 latach

Do 70. minuty spotkania kończącego 37. kolejkę - mimo przewagi gospodarzy - utrzymywał się wynik bezbramkowy, który skomplikowałby mistrzowskie plany piłkarzy City. Wówczas jednak Kompany otrzymał piłkę. A że miał sporo wolnego miejsca, to oddał mocny, efektowny strzał z 28 metrów. Piłka wpadła w samo w okienko bramki Leicester. Nawet taki fachowiec jak Kasper Schmeichel był bez szans.

Źródło: gettyimages.com Kompany uderzył nie do obrony

Statystycy sprawdzili, że ostatnie tego typu trafienie Belg zaliczył w 2007 roku w meczu z Brann, gdy jeszcze przywdziewał koszulkę Hamburga. Dlatego reakcji piłkarzom City, gdy obrońca nosił się z zamiarem oddania strzału, nie można się dziwić. Jeszcze na murawie, tuż po końcowym gwizdku, Sergio Aguero z uśmiechem na ustach powiedział do klubowego kolegi: - Vinny, powiedziałem ci: nie strzelaj.



NOOOOO VINNY! NOOOOOO! pic.twitter.com/iBJLnddsIg — Manchester City (@ManCity) May 6, 2019

Takie same słowa przyszły na myśl Pepowi Guardioli. Menedżer City wyściskał się po meczu z obrońcą. - Jest wielkim człowiekiem i bardzo mi pomaga. Kiedy jest w dobrej formie, jest niesamowitym środkowym obrońcą. Prawdziwym obrońcą i liderem - chwalił swojego defensora Hiszpan.

Źródło: EPA/Nigel Roddis Guardiola gratuluje Kompany'emu

Z kolei kolega z drużyny Raheem Sterling uwieńczył na Twitterze moment strzału Belga i opatrzył je wpisem: "Moja twarz krzyczy głośno: Niee Vinny! Czemu to robisz?! Niewiarygodny Kapitan".



My face screaming "NOOOO VINNY WHY U DO THIS" so hard what a hit boi !!! Captain Incredible @VincentKompanypic.twitter.com/Ba6WKyPdg3 — Raheem Sterling (@sterling7) May 6, 2019





Bohater poniedziałkowego starcia w rozmowie ze Sky Sports przyznał, że od dawna polował na takie trafienie. - Byłem trochę sfrustrowany, ponieważ wszyscy mówili 'nie strzelaj' i to było naprawdę denerwujące. Ale strzelałem już gole w ten sposób na treningach. Mimo to, przez 15 lat kariery pomocnicy zabraniali mi strzelać. Pewnego dnia powiedziałem im, że zdobędę bramkę w ten sposób, i dzisiaj się udało - podsumował Kompany.

Gol na wagę mistrzostwa?

Bramka Belga może mieć ogromne znaczenie dla losów rywalizacji o mistrzostwo Anglii. Na kolejkę przed końcem sezonu drużyna Guardioli ma 95 punktów i o jeden wyprzedza Liverpool. Do obrony mistrzowskiego tytułu wystarczy jej wygrana z Brighton.