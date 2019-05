Kompany wraca do Belgii po 11 latach. Kierunek nie dziwi, ale funkcja tak

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

W Manchesterze City Kompany zapracował na status legendy. Belg trafił na Etihad Stadium z Hamburga. Na środek obrony sprowadzał go trener Mark Hughes tuż przed słynnym przejęciem klubu przez Szejka Mansoura. Nowi właściciele stworzyli z City maszynę do wygrywania na angielskich boiskach, a Kompany był flagową postacią tej drużyny.

"Szejk Mansour zmienił moje życie i wszystkich kibiców City na całym świecie. Jestem mu za to na zawsze wdzięczny. Niebiescy powstali i rzucili wyzwanie ustalonemu porządkowi. Uważam, że to jest doskonałe. Cenię lidera i dobrego człowieka prezesa Khaldoona Al Mubaraka. Man City jest w dobrych rękach" - Kompany napisał w oświadczeniu.

Prezes klubu Khaldoon Al Mubarak nie pozostał Belgowi dłużny. - Wiele osób przyczyniło się do renesansu Manchester City. Nikt jednak w większym stopniu niż Vincent Kompany. On jest esencją tego klubu. Przez dekadę był jego siłą napędową, duszą i bijącym sercem – oświadczył.

W 360 meczach obrońca strzelił 20 goli. Ten ostatni, po strzale z dystansu w ligowym meczu z Leicester City, zostanie zapamiętany na długo. To trafienie znacząco przybliżyło City do obrony mistrzowskiego tytułu. Dla Belga był to czwarty triumf w Premier League. Ponadto z Obywatelami sięgnął po dwa Puchary Anglii i cztery Puchary Ligi. Pożegnalny mecz 33-letniego Kompany’ego na Etihad Stadium zaplanowano na 11 września.

Źródło: Getty Images Vincent Kompany z potrójną koroną w Manchesterze City

Powrót do korzeni

Kompany wystąpi w nim jako grający trener Anderlechtu.

"Jestem niezwykle wdzięczny za to, co spotkało mnie w przeszłości, ale wciąż nie brakuje mi ambicji. Przez kolejne trzy lata będę grającym trenerem Anderlechtu, najlepszego belgijskiego klubu. To może być zaskoczeniem. Ale to najbardziej racjonalna, choć podyktowana też sercem decyzja. Jako piłkarz wychowałem się i dorastałem w Anderlechcie. W tym klubie byłem od szóstego roku życia. Mają w swoim dorobku 34 tytuły mistrza Belgii, nie mają konkurencji" – napisał na Facebooku Kompany.



BREAKING NEWS: #Theprinceisback. #COYM#RSCA. Stay tuned pic.twitter.com/pcb7A7pzd5 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 19, 2019





Guardiola inspiracją

Okazuje się, że ogromny wpływ na decyzję obrońcy o podjęciu pracy szkoleniowca miała możliwość współpracy z Pepem Guardiolą.

- To niesamowity menedżer. Tak wiele się od niego nauczyłem przez ostatnie trzy lata. Pep Guardiola przywrócił mi miłość do tej gry - powiedział Kompany.