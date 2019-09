Męki Realu z Villarrealem. Punkt uratował niechciany w Madrycie Bale

FC Barcelona ma problem. Tylko remis w Pampelunie W meczu 3.... czytaj dalej » Trener Zinedine Zidane ze względu na kontuzje nie ma łatwego zadania z zestawieniem najsilniejszej drużyny Realu Madryt. W niedzielę na stadionie Villarrealu brakowała Edena Hazarda, Isco czy Marco Asensio.

Szczególnie rzuca się w oczy absencja tego pierwszego zawodnika, bo w grze Królewskich przydałby się wartościowy kreatywny piłkarz z przodu, a za takiego właśnie uchodzi mobilny Belg. Real męczył się wobec tego niemiłosiernie na Estadio de la Ceramica.

Błąd Ramosa

Jak by tego było mało goście z Madrytu sami utrudnili sobie zadanie. Sergio Ramos popełnił katastrofalny błąd na początku meczu, tracąc piłkę, co doprowadziło do utraty gola. Najbardziej doświadczony piłkarz Realu dał się w prosty sposób ograć Gerardowi Moreno, który najpierw zainicjował kontratak, a następnie sam dobił strzał Toko Ekambiego.

Królewscy oddali w pierwszej połowie tylko jeden celny strzał, ale na ich szczęście doprowadził on do wyrównania. Bramkę na 1:1 zdobył niechciany Gareth Bale. Walijczyk wykończył do pustej bramki doskonałą akcję Luki Jovicia i Daniego Carvajala, którzy oszukali defensywę dwoma szybkimi podaniami z pierwszej piłki. Szczególnie popisał się serbski napastnik, który odgrywał do Carvajala piętą.

Szok i niedowierzanie

Piękny gol, w powietrzu garść konfetti. As Barcelony skopiował rytuały mistrzów Za Antoine'em... czytaj dalej » Real zaprezentował się zdecydowanie lepiej w drugiej połowie. Miał wyraźną przewagę w posiadaniu piłki, lecz niewiele z tego wynikało. Ogólne wrażenie było jednak takie, że gol dla Królewskich jest raczej kwestią czasu. Przyjezdni kontrolowali sytuację.

Z tego powodu to, co wydarzyło się nieco ponad kwadrans przed końcem meczu, musiało wprowadzić w zdumienie trenera Zidane'a, bo zamiast bramki dla jego drużyny kibice Villarrealu obejrzeli trafienie swoich ulubieńców. Moi Gomez otrzymał dokładne podanie od Javiego Ontiverosa i strzelił z bliska na 2:1. Źle zachował się Raphael Varane'e, który dał się zbyt łatwo wyprzedzić graczowi gospodarzy.

Gol i czerwona kartka Bale'a

Królewscy wywieźli jednak remis z boiska Villarrealu. Punkt uratował Bale. Walijczyk po solowej akcji w "szesnastce" pokonał Andresa Fernandeza sprytnym strzałem przy bliższym słupku w 86. minucie. Bale grał w końcówce wybitnie główną rolę, bo krótko po strzeleniu drugiego gola dostał czerwoną kartkę za dwa szybkie upomnienia żółtego koloru.

Takim samym wynikiem zakończyło się sobotnie spotkanie z FC Barcelona z Osasuną. Oznacza to, że po trzeciej kolejce Primera Division najbardziej zadowolone jest Atletico Madryt, które w innym niedzielnym meczu przegrywało już 0:2, ale uratowało trzy punkty w samej końcówce i wygrało 3:2. Los Colchoneros są liderami tabeli i po trzech meczach mają komplet zwycięstw.