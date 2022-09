Ekscytujące widowisko Lecha z Villarrealem w Lidze Konferencji. Do szczęścia zabrakło niewiele

Lech to jedyny polski zespół, który awansował w tym sezonie do fazy grupowej Ligi Konferencji

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Drużyna z Wielkopolski przystąpiła do zmagań grupowych LK, mierząc się z najtrudniejszym rywalem w swojej stawce i to na jego terenie. W grupie C grają jeszcze Austria Wiedeń i Hapoel Beer Sheva. W 1. kolejce ekipy te podzieliły się punktami po remisie 0:0.

Villarreal w tym sezonie pozostaje jedyną drużyną w pięciu najsilniejszych ligach Starego Kontynentu, która nie straciła jeszcze żadnego gola na krajowym podwórku. W niedzielę piłkarze prowadzeni przez trenera Unaia Emery'ego pewnie pokonali Elche 4:0, a wcześniej wygrali z Realem Valladolid 3:0 i Atletico Madryt 2:0 na wyjeździe. Potknięciem był jedynie bezbramkowy remis w 3. kolejce z wówczas ostatnim w tabeli Getafe.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy Villarreal triumfował w Lidze Europy i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, co najlepiej podkreślało skalę wyzwania, jakie czekało zespół z Poznania.

Szokujące otwarcie

Trener gospodarzy od pierwszych minut wystawił co prawda zupełnie inną jedenastkę niż w ostatniej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy z Elche. Wydawało się jednak, że dysponuje on wystarczającą głębią składu, a zmiennicy będą chcieli udowodnić, że zasługują na częstszą grę. Zamiast tego na początku zapachniało sensacją.

Miejscowi piłkarze nie zdążyli wymienić nawet kilku celnych podań na połowie Kolejorza, a już przegrywali 0:1. Po zaledwie kilkudziesięciu sekundach gry zawodnicy Villarrealu próbowali zabawić się z gośćmi, wyprowadzając piłkę spod własnego pola karnego. Poznaniacy nie zamierzali biernie się temu przyglądać. Mocno przycisnęli rywali, Mikael Ishak przejął futbolówkę w szesnastce i podał ją do niepilnowanego Michała Skórasia, a ten uciszył trybuny.

Gospodarze przez kilka minut sprawiali wrażenie oszołomionych takim obrotem spraw i brakowało im pomysłu, jak zareagować. Zdołali się jednak otrząsnąć z początkowego szoku i jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa meczu zaczęli coraz częściej zagrażać bramce przyjezdnych.

Źródło: Getty Images Duet Skóraś, Ishak zapewnił Lechowi wymarzone otwarcie

Trzy ciosy do przerwy

Piękny sen mistrzów Polski zaczął wyraźnie zmieniać się w koszmar po 30 minutach meczu. Najpierw fantastycznym uderzeniem z powietrza bez przyjęcia popisał się Samuel Chukwueze, nie dając Filipowi Bednarkowi najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Chwilę później prowadzenie gospodarzom dał Alex Baena. W tej sytuacji bramkarz Lecha nie miał szczęścia, gdyż zmylił go rykoszet od jednego z obrońców.

Kolejorz miał doskonałą szansę, by szybko doprowadzić do remisu. Po rozegraniu stałego fragmentu gry do dobrej pozycji strzeleckiej doszedł Filip Dagerstal, ale piłka po jego uderzeniu głową obiła tylko poprzeczkę.

Zmarnowana okazja zabolała jeszcze mocniej, gdy Villarreal ruszył z odpowiedzią. W polu karnym gości znów zimną krew zachował Baena i tablica wyników wskazywała już 3:1. Wszystkie te gole padły między 32. i 40. minutą spotkania.

Źródło: Getty Images Baena dwukrotnie skarcił Lecha w pierwszej połowie

Wielki powrót Lecha na nic

Po zakończeniu pierwszej połowy mogło się wydawać, że losy meczu są już rozstrzygnięte. Rozpędzeni gospodarze wyglądali na zespół poza zasięgiem, ale Lech powrócił z szatni z nową wiarą we własne możliwości. Goście znów zaskoczyli Villarreal na samym początku. Poznaniacy wywalczyli rzut karny, podyktowany po zagraniu ręką jednego z rywali, a jedenastkę pewnie wykorzystał Ishak.

Przedstawiciele polskiej ekstraklasy poszli za ciosem i pół godziny przed końcem podstawowego czasu gry wyrównali. Do siatki ponownie trafił Ishak po fantastycznej dwójkowej akcji ze Skórasiem.

Do ostatniego gwizdka pozostawało jeszcze sporo czasu, ale żadnej z drużyn długo nie udawało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Niestety w 89. minucie decydujący cios przyjezdnym zadał Francis Coquelin.

W kolejnym meczu Ligi Konferencji, 15 września Lech zmierzy się na własnym boisku z Austrią Wiedeń.

Villarreal - Lech Poznań 4:3 (3:1)

Bramki: 0:1 Michał Skóraś (2), 1:1 Samuel Chukwueze (32), 2:1 Alex Baena (36), 3:1 Alex Baena (40), 3:2 Mikael Ishak (47-karny), 3:3 Mikael Ishak (61), 4:3 Francis Coquelin (89).

Żółte kartki – Villarreal: Aissa Mandi, Jorge Cuenca, Samuel Chukwueze, Alex Baena. Lech Poznań: Radosław Murawski.

Sędziował: Ali Palabiyik (Turcja).