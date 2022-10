Bayern pewien awansu w Lidze Mistrzów. Pobił hiszpański rekord

Wcześniej po dziesięć wygranych meczów w rundzie grupowej miały w dorobku Real Madryt, któremu ta sztuka udała się dwukrotnie, oraz Barcelona. Piłkarze bawarskiej drużyny wyrównali to osiągnięcie w wygranym 5:0 pierwszym meczu z czeskim zespołem. W rewanżu potwierdzili swoją dominację w tej klasyfikacji.



Bayern are on the verge of another record tonight. FCB have won each of their last 10 Champions League group games, a run that only Real Madrid (twice) and Barcelona have previously achieved. No one has yet managed 11 consecutive wins. #PLZFCBpic.twitter.com/ej5WMv6qDk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 12, 2022





Bawarczycy bez litości w pierwszej połowie

Zieliński z asystą w Lidze Mistrzów, Napoli nadal nie do pokonania Cztery mecze,... czytaj dalej » W wyjazdowym meczu z Viktorią gracze Bayernu nie mieli litości. Już w pierwszej połowie strzelili gospodarzom cztery gole. Kanonadę zaczął w 10. minucie Sadio Mane, a zakończył, przynajmniej w pierwszej połowie, Leon Goretzka.

Bramka w 35. minucie była już drugą autorstwa niemieckiego pomocnika. Na listę strzelców wpisał się po raz pierwszy dziesięć minut wcześniej, a przed nim strzelał jeszcze Thomas Mueller.

Czeska drużyna popsuła statystyki Bawarczykom

Przed rozpoczęciem środowego meczu piłkarze Bayernu mieli na koncie dziewięć strzelonych goli. Po pierwszej części meczu w Pilznie podnieśli tę liczbę do 13. W żadnym z rozegranych dotąd spotkań sami nie stracili żadnej bramki.

Aż do 62. minuty rewanżowego meczu z Viktorią. To właśnie wtedy Adam Vlknanova znalazł odrobinę wolnej przestrzeni i z pierwszej piłki huknął zza linii 16 metrów, pokonując zaskoczonego Svena Ulreicha.

Niecały kwadrans później na listę strzelców wpisał się drugi piłkarz czeskiej drużyny Jak Kliment. Wykorzystał doskonałe podanie i zaskoczył Ulreicha po raz drugi.

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium 2:4 (0:4)

Wyniki czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów 2022/23:

środa, 12 października

Grupa A

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2

Rangers - Liverpool 1:7

Grupa B

Atletico Madryt - Club Brugge 0:0

Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3

Grupa C

Barcelona - Inter Mediolan 3:3

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium 2:4

Grupa D

Sporting CP - Olympique Marsylia 0:2

Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2

wtorek, 11 października

Grupa E

Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg 1:1

AC Milan - Chelsea Londyn 0:2

Grupa F

Szachtar Donieck - Real Madryt 1:1

Celtic Glasgow - RB Lipsk 0:2

Grupa G

FC Kopenhaga - Manchester City 0:0

Borussia Dortmund - Sevilla 1:1

Grupa H

Maccabi Hajfa - Juventus Turyn 2:0

Paris Saint-Germain - Benfica Lizbona 1:1