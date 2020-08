Złodziej wpadł w ręce piłkarza Manchesteru United. "Nie miał szans nawet na rowerze"

W poniedziałek w południe do starszej kobiety idącej centralną ulicą Vesteras podjechał na rowerze człowiek w kapturze i wyrwał jej torebkę.



Wtedy według świadków zaczął go gonić młody mężczyzna, dopadł go, a następnie przekazał funkcjonariuszom. Bohaterem okazał się Viktor Lindeloef.



En man ryckte åt sig väskan från en kvinna i 90-årsåldern i Västerås. Då kom Victor Lindelöf till undsättning, enligt uppgift till Sportbladet. Stjärnan sprang i fatt och höll fast den misstänkte tjuven till polisen kom. https://t.co/ycWuaav4oF — Sportbladet (@sportbladet) August 24, 2020





"Takich bohaterów potrzebujemy"

"Ten atletycznie zbudowany człowiek biegł tak szybko, że złodziej nie miał żadnych szans nawet na rowerze. Takich superbohaterów potrzebujemy dzisiaj, przy znacznym wzroście przestępczości, więcej" - wyjaśnił inspektor Daniel Wikdahl z lokalnej policji



26-letni Lindeloef jest jednym z filarów drużyny Trzech Koron, w której rozegrał 31 spotkań i strzelił trzy bramki. Od czerwca 2017 jest piłkarzem Manchester United. Obecnie z żoną Mają przebywa na urlopie w Szwecji.