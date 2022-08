Islandzkie demony wróciły. Lech wpadał już w podobne tarapaty

Lech awansuje do czwartej rundy eliminacji?

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Kilka dni temu minęła ósma rocznica jednej z najbardziej wstydliwych porażek Lecha w europejskich pucharach. W pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy lechici przegrali na wyjeździe z islandzkim zespołem Stjarnan Gardabaer 0:1.

Kibice Lecha świętowali z Islandczykami

Chociaż ówczesny trener poznaniaków Mariusz Rumak zapowiadał, że w rewanżu przed własną publicznością jego zespół spokojnie odrobi straty, kolejne minuty upływały, a gospodarze nie potrafili trafić do siatki rywali. Skończyło się bezbramkowym remisem i ogromnym wstydem.

Źródło: Newspix Piłkarze Lecha długo nie mogli uwierzyć w odpadnięcie z Islandczykami

Doszło do tego, że po ostatnim gwizdku sędziego publiczność przy Bułgarskiej ironicznie zaczęła bić brawo graczom debiutującego na arenie międzynarodowej Stjarnan. Islandczycy początkowo nie wiedzieli, o co chodzi. Gdy się zorientowali, zaczęli wiwatować razem z kibicami Lecha. To musiał być dodatkowy cios dla piłkarzy z Poznania.

Kilka dni później Rumak stracił pracę.

Źródło: Newspix Kibice Lecha celebrowali z Islandczykami

Przestroga przed rewanżem

Teraz poznaniacy są w bardzo podobnej sytuacji. Też kiepsko zaczęli sezon, też byli faworytami spotkania trzeciej rundy, też rozgrywali pierwszy mecz na Islandii i też na sztucznej murawie. I również przegrali po katastrofalnej grze 0:1.

Źródło: Newspix Lech Poznań kompletnie zawiódł

- Z całym szacunkiem dla tej drużyny, ale nie powinniśmy tu przegrywać i to boli - skwitował pomocnik Lecha Jesper Karlstroem.

Rewanż rozegrany zostanie za tydzień w stolicy Wielkopolski. Zwycięzca tego dwumeczu w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji, zmierzy się z przegranym z pary 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy Malmoe FF (Szwecja) - F91 Dudelange (Luksemburg). Pierwsze spotkanie wygrali Szwedzi 3:0.

- Myślę, że u siebie, w domu damy radę i awansujemy do kolejnej rundy. Brakowało nam kropki nad i, tego ostatniego podania, chęci zdobycia tej bramki. Musimy być pazerni, chcieć za wszelką cenę strzelić tego gola, a nie czekać - stwierdził bramkarz poznaniaków Filip Bednarek.

Vikingur Reykjavik - Lech Poznań 1:0 (1:0)

Ari Sigurpalsson (45).



Vikingur: Ingvar Jonsson – Karl Gunnarsson, Oliver Ekroth, Kyle McLagan, Logi Tomasson – Julius Magnusson, Pablo Punyed, Birnir Ingason (46. Danijel Djuric) - Ari Sigurpalsson (53. Viktor Andrason), Erlingur Agnarsson, Helgi Gudjonsson (86. David Atlason).



Lech: Filip Bednarek – Joel Pereiera, Barry Douglas, Filip Dagerstal, Pedro Rebocho – Michał Skóraś, Radosław Murawski, Joao Amaral (74. Filip Szymczak), Jesper Karlstroem (61. Nika Kwekweskiri), Kristoffer Velde (61. Giorgi Citaiszwili) – Mikael Ishak.