Trener Interu chętnie sięga po graczy Premier League. Czas na Mosesa

Moses miałby trafić na San Siro na zasadzie półrocznego wypożyczenia z możliwością definitywnego transferu za kwotę 10 milionów euro. Nigeryjczyk przybył do Włoch w poniedziałek wieczorem. Do przenosin na Półwysep Apeniński przekonała go wizja współpracy z Antonio Conte.

W Stambule walczył z kontuzją

Piłkarz Chelsea w Fenerbahce spędził rok. Strzelił jednego gola oraz zanotował jedną asystę w sześciu meczach ligi tureckiej.

29-letni reprezentant Nigerii w ostatnim czasie zmagał się z kontuzją mięśnia uda, co tłumaczy niewielką liczbę występów w drużynie ze Stambułu. Przebyta kontuzja sprawia, że zaplanowane testy medyczne nie muszą być formalnością.

Zdaniem Sky Sport, do Interu już wkrótce trafić może inny piłkarz Chelsea – Olivier Giroud, a także rozgrywający Tottenhamu – Christian Eriksen. W kwestii Duńczyka wypowiedział się już dyrektor sportowy Nerazzurrich Piero Ausilio. Przyznał, że Eriksen byłby dla włoskiego zespołu wzmocnieniem.

Sprowadzenie Mosesa byłoby drugim transferem Interu w zimowym okienku. Do Mediolanu z Manchesteru United za 4 miliony euro przeniósł się już Ashley Young.