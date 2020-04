"FC Barcelona jest ekonomicznym i moralnym bankrutem"

- Wszyscy wiemy, ile kosztują w tej chwili piłkarze - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS dziennikarz sportowy Sergiusz Ryczel, komentując to, jak szybko wzrosła wartość FC Barcelona. - Rzeczywiście, ogromne pieniądze - dopowiedział. - To jest kwestia zarządzania klubem sportowym. Tu nie wystarczą umiejętności czysto menedżerskie - skomentował Grzegorz Kita, prezes firmy Sport Management Polska. Podkreślił, że właściciel klubu sportowego musi na bieżąco wiedzieć, jak wyglądają nastroje w jego drużynie.

"Kto by nie chciał grać z Messim?" Agent Lautaro Martineza puszcza oko Barcelonie Rozgrywki w... czytaj dalej » W poprzednim tygodniu do dymisji podało się sześciu członków zarządu Barcelony – dwaj wiceprezydenci Emili Rousaud i Enrique Tombas, dyrektorzy Silvio Elias, Maria Teixidor i Josep Pont oraz sekretarz Jordi Clasamiglia. Ich rezygnacja spowodowana była słabym zarządzaniem kryzysem związanym z pandemią COVID-19, kwestią klubowych kont w mediach społecznościowych i przyszłością po koronawirusie. Cała szóstka domagała się też szybszego zwołania prezydenckich wyborów w klubie (zaplanowanych na 2021 rok – red.), a na to zgody nie wyraża rządzący obecnie Josep Maria Bartomeu.

Równie wielkie zamieszanie wprowadziły w klubie wyniki audytu firmy PriceWaterhouseCoopers, o których w weekend poinformował kataloński dziennik "Sport". Okazało się, że Barcelona mocno przepłacała za usługi agencji 13 Ventures, specjalizującej się w obsłudze mediów społecznościowych. Mistrzowie Hiszpanii przelali na jej konto 980 tys. euro za usługę, której wartość audytorzy PWC wycenili na 120-150 tys. euro.

Model do wymiany

"Musimy rozpocząć wszystko od zera. Pomimo sukcesów sportowych w wielu dyscyplinach, brak transparentności, chęć generowania większych dochodów niż inni i przeprowadzanie na ostatnią chwilę operacji księgowych równoważących budżet powoduje, że nie ma mowy o zrównoważonym modelu" – napisał Font, który domaga się zawieszenia głosowania nad planami rozbudowy stadionu Camp Nou.



Future FC Barcelona presidential candidate Victor Font: ”Barça is currently both economically and morally bankrupt”#FCBarcelonahttps://t.co/7vAs1Jqx4A — AS English (@English_AS) April 13, 2020





Lider Si al Futur nie jest zwolennikiem natychmiastowych wyborów nowego prezydenta, bo uniemożliwia to, jego zdaniem, pandemia COVID-19. Od Bartomeu żąda jednak pełnej informacji o obecnej sytuacji w klubie.

"Barcelona potrzebuje ze strony zarządu kreatywności, odwagi i skuteczności, jaką swego czasu na boisku imponował Johan Cruyff" – podkreślił Font.