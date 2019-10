Wolfsburg najadł się wstydu. Wielki pogrom w Pucharze Niemiec

Między 55. a 61. minutą meczu Wolfsburg otrzymał trzy ciosy od Lipska. Najpierw do siatki trafił Marcel Sabitzer, później Emil Forsberg, a rywala na łopatki powalił Konrad Laimer. Wolfsburg przegrywał wówczas już 0:4. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 88. minucie rozpędzony Lipsk wykorzystał kolejne błędy Wolfsburga. Timo Werner popędził z piłką pod pole karne, a później pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Lipsk wygrał 6:1 i awansował do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Źle rozpoczęła się druga runda Pucharu Niemiec dla Wolfsburga i Jeffrey'a Brumy. W 13. minucie meczu obrońca Wilków w przypadkowy sposób skierował piłkę do własnej siatki, dając tym samym RB Lipskowi prowadzenie 1:0. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piszczek gra dalej. Dwa gole w trzy minuty dały awans Borussii Dortmund W meczu 1/16... czytaj dalej » Takiego wyniku w środowy wieczór, przynajmniej po pierwszej połowie, mało kto się spodziewał. Goście prowadzili do przerwy 1:0 po samobójczym trafieniu Holendra Jeffreya Brumy.



Wstrząs nastąpił w 55. minucie. Timo Werner podał do wbiegającego Marcela Sabitzera, który podwyższył prowadzenie.

W minutach 58. i 61. trafili kolejno Emil Forsberg i Konrad Laimer. Było 4:0.

Pierwsza porażka

Piłkarze z Lipska na tym nie poprzestali. Do dwóch asyst dwa gole dołożył jeszcze Werner.

Gospodarzy stać było na honorową bramkę Wouta Weghorsta w minucie 89.

Werner dokonał dzieła zniszczenia. Szósty gola Lipska w starciu z Wolfsburgiem

Co ciekawe, Wolfsburg, czwarty w tabeli Bundesligi ze stratą tylko dwóch punktów do prowadzącej Borussii Moenchengladbach, był do tej pory jedyną drużyną niemieckiej ekstraklasy bez porażki w tym sezonie.

VfL Wolfsburg - RB Lipsk 1:6 (0:1)

Bramki: Weghorst (89.) - Bruma (13. - sam), Sabitzer (55.), Forsberg (58.), Laimer (61.), Werner (68.), (88.)