Reprezentant Polski doczekał się. Debiutancki gol z Bayernem

- W drugim występie strzelam bramkę, więc to fajny bodziec dla mnie. Liczę, że dostanę szansę w kolejnych meczach – powiedział po meczu autor gola na 1:1.

Niedzielne spotkanie Kamiński rozpoczął na ławce rezerwowych, ale na boisku pojawił się nadspodziewanie szybko, w 30. minucie (zastąpił Maxence'a Lacroixa), choć w ponurych okolicznościach. Jego zespół przegrywał 0:3 po golach Kingsleya Comana (dwa) i Thomasa Muellera.

Jakub Kamiński z pierwszym golem w Bundeslidze

I to właśnie 20-letni reprezentant Polski dał sygnał do ataku. W minucie 44. otrzymał podanie od Paulo Otavio i precyzyjnie uderzył przy słupku, pokonując Yanna Sommera. Kamiński, który latem zeszłego roku przeszedł do Wolfsburga z Lecha Poznań, zdobył pierwszą bramkę w Bundeslidze w 17. występie.

Źródło: Getty Images Jakub Kamiński pokonał bramkarza Bayernu

Przeciwko Bayernowi polski skrzydłowy mógł też zanotować asystę, ale dogodnej okazji po jego dośrodkowaniu nie wykorzystał Ridle Baku. Była 61. minuta, od kilku gospodarze grali w przewadze, bo czerwoną kartkę zobaczył Joshua Kimmich.

Wolfsburg nacierał, ale był nieskuteczny. Bayern wyszedł z opresji, a nawet wbił kolejnego gola. Jego autorem w minucie 73. okazał się Jamal Musiala.

Gospodarzy stać było jeszcze na trafienie Mattiasa Svanberga, które ustaliło wynik na 2:4.

W ten sposób Bayern odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo w tym roku po trzech kolejnych remisach. Broniący tytułu monachijczycy prowadzą w tabeli, mając 40 punktów. Tylko o jeden wyprzedzają drugi Union Berlin.

VfL Wolfsburg jest siódmy (29 pkt).

19. kolejka Bundesligi:

piątek

Augsburg - Bayer 1:0



sobota

Koeln - RB Lipsk 0:0

Union - Mainz 2:1

Bochum - Hoffenheim 5:2

Borussia D. - Freiburg 5:1

Eintracht - Hertha 3:0

Moenchengladbach - Schalke 0:0



niedziela

VfB Stuttgart - Werder 0:2

VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 2:4