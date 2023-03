Ryżem w trenera. Bo nie mogą mu wybaczyć

Schalke od lat nie może wrócić do dawnej świetności

Reis był piłkarzem Bochum w latach 1995-2003. Później pracował jako trener z miejscowym zespołem kobiecym, potem z juniorami, aż w 2019 roku otrzymał propozycję objęcia pierwszego zespołu mężczyzn.

Źródło: Getty Images Thomas Reis triumfuje

Słodka zemsta trenera Reisa

Bayern odpowiedział Borussii. Może spokojnie czekać na hit Ligi Mistrzów Bayern Monachium... czytaj dalej » Po dwóch sezonach Reis zapewnił VfL Bochum awans do Bundesligi, co było sporym sukcesem dla tej drużyny. W rozgrywkach 2021/22 zajął z klubem trzynaste miejsce w niemieckiej ekstraklasie, ale już start kolejnego sezonu był najgorszy w historii VfL.

Reis we wrześniu został zwolniony. Zaledwie miesiąc później zatrudnił go lokalny rywal Schalke 04.

Kibice obu klubów za sobą nie przepadają. W meczu 23. Kolejki Bundesligi Reis przyjechał ze swoją ekipą do Bochum, co dla miejscowych fanów było okazją, by pokazać mu swoją dezaprobatę.

W trakcie sobotniego meczu obu drużyn na boisko poleciały woreczki z ryżem. Reis po niemiecku to ryż.

Telewizyjne kamery uchwyciły m.in. jak piłkarz Schalke Rodrigo Zalazar odrzuca na bok woreczki z ryżem podczas wykonywania rzutu rożnego. Trudno powiedzieć, czy Reis przejął się akcją kibiców gospodarzy. Na koniec meczu to on jednak był górą, bo Schalke wygrało 2:0 i przesunęło się na przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi… kosztem Bochum.



W meczu Bochum z Schalke kibice gospodarzy rzucali… torebkami ryżu.



Znienawidzili tam Thomasa Reisa, który dla VfL pracował kilkanaście lat za przejście do lokalnego rywala. https://t.co/qt9SxsEduV — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) March 4, 2023

