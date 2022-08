Niesamowita skuteczność Bayernu. W roli głównej następca Lewandowskiego

To już pewne. Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium i przenosi się do FC Barcelony. Transfer potwierdził już prezes bawarskiego klubu. Napastnik uczestniczył jeszcze w sobotnim treningu niemieckiej drużyny. Były ostatnie uściski i pożegnanie. Według doniesień dziennikarzy kataloński klub za polskiego piłkarza ma zapłacić Bayernowi 50 milionów euro.

Niemieckie media rozpływają się w zachwytach nad grą Bawarczyków. We wcześniejszych meczach ligowych Bayern ograł VfL Wolfsburg 2:0 i Eintracht Frankfurt 6:1. W Superpucharze triumfował nad RB Lipsk 5:3.

Bayern rozbija Bochum

"Najlepszy start Bayernu w historii" - napisał magazyn piłkarski "Kicker" w relacji z Bochum, przypominając jednocześnie, że w poprzednim sezonie ekipa VfL potrafiła pokonać na własnym boisku utytułowanego rywala 4:2.

Teraz piłkarze trenera Juliana Nagelsmanna, już bez sprzedanego do Barcelony Roberta Lewandowskiego, bardzo szybko pozbawili złudzeń gospodarzy. Już w czwartej minucie prowadzenie walczącym o 11. z rzędu i 33. w historii tytuł monachijczykom zapewnił Lerroy Sane. Z kolei po 25 minutach pierwsze trafienie w nowych barwach zanotował holenderski obrońca Matthijs de Ligt, pozyskany latem z Juventusu Turyn.

Do przerwy faworyt prowadził 4:0, w drugiej połowie strzelił jeszcze trzy gole i po raz drugi w tym sezonie zdobył co najmniej sześć bramek. W niedzielę błysnął inny letni nabytek Bayernu - Senegalczyk Sadio Mane, który dwukrotnie trafił do siatki. On i nieobecny w Bochum z powodu kontuzji Jamal Musiala z dorobkiem trzech bramek prowadzą w klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Świetny bilans

Bilans trzech ligowych występów Bayernu w tym sezonie to trzy zwycięstwa i 15-1 w bramkach, a łącznie z Superpucharem (5:3 z RB Lipsk) w czterech oficjalnych meczach monachijczycy uzyskali już 20 goli.



W 68. minucie na boisku w ekipie miejscowych pojawił się Jacek Góralski. 29-letni reprezentant Polski w tym roku podpisał umowę z niemieckim klubem, ale podczas przygotowań doznał kontuzji oka i dopiero w niedzielę mógł zadebiutować w nowym klubie. Wcześniej doświadczony pomocnik grał m.in. w Kajracie Ałmaty, Łudogorcu Razgrad, Jagiellonii Białystok czy Wiśle Płock.

VFL Bochum - Bayern Monachium 0:7 (0:4)

Bramki: Sane (4'), De Ligt (25'), Coman (33'), Mane (42', 60' k.), Gamboa (70' sam.), Gnabry (76')