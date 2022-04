Niespodziewany bohater Borussii po historycznej zmianie

Dortmundczycy skomplikowali swoją sytuację, w dwóch poprzednich meczach zdobywając zaledwie punkt. Bolesna była dla nich szczególnie ubiegłotygodniowa porażka 1:4 z RB Lipsk na swoim boisku. Słabsze wyniki sprawiły, że przed tą serią spotkań do Bayernu tracili dziewięć punktów.

Były piłkarz Bayernu ostrzega przed podpisaniem nowego kontraktu z Lewandowskim Powinien... czytaj dalej » W piątek gościli na boisku zespołu, który potrzebuje ich nie mniej niż oni. VfB znajduje się w dolnych rejonach tabeli i niemal pewne jest, że walczyć o utrzymanie będzie do końca sezonu.

Pech jednego szczęściem drugiego

Wydawało się, że spotkanie rozpoczęło się dla Borussii pechowo. Już w 6. minucie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Giovanni Reyna. Zastąpił go Julian Brandt, który w ten sposób pierwszy raz od lutego dostał szansę, aby zaprezentować się na murawie w dłuższym wymiarze czasowym.

Jak się później okazało, to właśnie 25-letniemu zawodnikowi goście mogli zawdzięczać wygraną.

Brandt trafił do siatki błyskawicznie, zrobił to już sześć minut po wejściu na boisko. Statystycy popularnego serwisu Opta wyliczyli, że nigdy wcześniej rezerwowy nie strzelił gola w Bundeslidze szybciej niż w 12. minucie.



12 – Dortmunds Julian Brandt traf in der 12. Minute als Einwechselspieler gegen Stuttgart, nie zuvor traf ein Spieler in der Bundesliga als Einwechselspieler so früh. Joker. #VFBBVB@BVBpic.twitter.com/kSpn16MiQc — OptaFranz (@OptaFranz) April 8, 2022

Brandt swój udany wieczór kontynuował po zmianie stron. Jego kolejna bramka pozwoliła Borussii podwyższyć prowadzenie. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie.

Źródło: PAP/EPA Brandt (drugi od prawej) odbiera gratulacje od kolegów

Na odpowiedź Bayernu trzeba czekać do soboty. Wtedy - o 15.30 - mistrzowie Niemiec rozegrają u siebie mecz z Augsburgiem.

Wynik:

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2

Bramki: Brandt (12., 71.)