Kolejny gol Ronaldo na nic. Juventus zawstydzony

To były urodziny. Ronaldo zaskoczony przez Georginę Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Ronaldo wpisał się na listę strzelców w 65. minucie, dając broniącej tytuł Starej Damie prowadzenie.



Portugalczyk jest coraz bliższy wyrównania rekordu Serie A. Należy on do Gabriela Batistuty oraz Fabio Quagliarelli, którzy zdobyli co najmniej jednego gola w 11 kolejkach z rzędu - Argentyńczyk w sezonie 1994/95 w barwach Fiorentiny, a Włoch w 2018/19 dla Sampdorii Genua. Batistuta trafiał tak naprawdę w 13 kolejnych meczach ligowych, ale dwa z nich przypadły na końcówkę sezonu 1992/93, po którym Fiorentina na rok opuściła ekstraklasę.

Później strzelała tylko Verona

Tym razem jednak gol Ronaldo nie dał Juventusowi żadnych punktów. Szczęsnego z ostrego kąta pokonał Fabio Borini (76.), a decydującą bramkę uzyskał z rzutu karnego Giampaolo Pazzini (86.). Z ławki rezerwowych gospodarzy mecz oglądali Mariusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.



Juve wciąż prowadzi w tabeli z 54 punktami, ale w niedzielę tyle samo może mieć Inter Mediolan - o ile pokona w derbach AC Milan o 20.45. Verona ma 34 punkty i awansowała na szóste miejsce.



Wyniki meczów 23. kolejki:

sobota

Verona - Juventus 2:1

Fiorentina - Atalanta 1:2

Torino - Sampdoria 1:3

Roma - Bologna 2:3

niedziela

SPAL - Sassuolo

Genoa - Cagliari

Napoli - Lecce

Brescia - Udinese

Parma - Lazio

Inter - Milan