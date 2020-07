Bolesne potknięcie rewelacji Serie A

Od wznowienia rozgrywek piłkarze z Bergamo wygrali siedem meczów i zanotowali tylko jeden remis - wkalkulowany z Juventusem w Turynie. Passa ich sukcesów jest zresztą dłuższa. Po raz ostatni przegrali pod koniec stycznia ze SPAL, a od tamtego czasu zanotowali 17 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach, w tym 14 wygranych.

Źródło: Getty Images Piłkarze Atalanty byli załamani po ostatnim gwizdku

Oddali prowadzenie

Włosi pieją z zachwytu nad Szczęsnym: "Juventusie, postaw mu pomnik!" Wojciech Szczęsny... czytaj dalej » Wydawało się, że w sobotę Atalanta w konfrontacji z dziewiątą w tabeli Veroną wywalczy kolejne zwycięstwo. Goście prowadzili od 50. minuty po golu Kolumbijczyka Duvana Zapaty, który wykorzystał błąd jednego z obrońców, dopadł do zgubionej piłki i nie dał szans bramkarzowi Marco Silvestriemu. Dziewięć minut później wyrównał jednak Matteo Pessina. Mimo starań do końca meczu przyjezdnym nie udało się już zmienić niekorzystnego dla siebie wyniku. O mistrzostwie Atalanta powoli może już zapomnieć.

Z ławki rezerwowych gospodarzy spotkanie oglądał Mariusz Stępiński, natomiast kontuzjowany Paweł Dawidowicz nie znalazł się w kadrze meczowej.

Rewelacyjny sezon

Mimo sobotniego potknięcia Atalanta rozgrywa najlepszy sezon w historii klubu. Już w poprzednim zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów i jako debiutant spisuje się w niej powyżej oczekiwań, bo awansowała do ćwierćfinału. Pod względem liczby bramek zdobytych w Serie A piłkarze z Bergamo nie mają sobie równych. Strzelili już ich 94, a drugi pod tym względem Inter tylko 72.



Po niespodziewanym remisie w Weronie Atalanta pozostała na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Traci sześć punktów do Juventusu (w poniedziałek zmierzy się z w hicie kolejki z Lazio) i ma tyle samo oczek co zajmujący drugą lokatę Inter, który w niedzielę zagra z Romą.