Rzucił piłką w głowę bramkarza rywali. Prawie mu to uszło na sucho

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Bośniacki napastnik pojawił się na murawie w 77. minucie spotkania. Hertha remisowała z Borussią 2:2 i była w grze o komplet punktów. Sprawy pokomplikowały się w 85. minucie, gdy wskutek dwóch żółtych kartek z boiska wyleciał Jordan Torunarigha.

Nerwowa końcówka

Piłkarze Luciena Favre'a wykorzystali grę w przewadze. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry podanie Jadona Sancho wykorzystał Marco Reus i rzutem na taśmę dał BVB zwycięstwo w Berlinie. Frustracja berlińczyków narastała z sekundy na sekundę, a upust emocjom dał Ibisević. Bośniak wziął piłkę do ręki i rzucił nią w głowę bramkarza gości Romana Buerkiego. Po interwencji VAR 35-letni piłkarz wyleciał z boiska. Hertha kończyła mecz w dziewiątkę.

Hertha Berlin po dobrym starcie sezonu kompletnie straciła kontakt z czołówką. Ekipa ze stolicy Niemiec zajmuje 9. miejsce w Bundeslidze. Borussia wróciła na prowadzenie, ale jutro swoje spotkanie zagra Bayern Monachium. Jeśli monachijczycy wygrają, zrównają się z BVB liczbą punktów.