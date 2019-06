VAR w Anglii inny niż wszystkie. Kibice na stadionie zobaczą niektóre sporne sytuacje

16.07 | - To jest dla nas promyczek. VAR polski pokazywany jest jako przykład sukcesu, funkcjonuje na wszystkich meczach. Ja pracowałem przez ostatnie dwa lata w Czechach i tam idzie to bardzo opornie, nie ma pieniędzy. System jest obecny tylko na jednym meczu kolejki, co jest trochę karykaturą tego VAR-u - powiedział Michał Listkiewicz.

16.07 | - To jest dla nas promyczek. VAR polski pokazywany jest jako przykład sukcesu, funkcjonuje na wszystkich meczach. Ja pracowałem przez ostatnie dwa lata w Czechach i tam idzie to bardzo opornie, nie ma pieniędzy. System jest obecny tylko na jednym meczu kolejki, co jest trochę karykaturą tego VAR-u - powiedział Michał Listkiewicz.

Infantino na kolejne cztery lata. "W FIFA nie ma już miejsca na korupcję" Szef... czytaj dalej » Powtórki zostaną pokazane na telebimach. Jednak tylko w sytuacji, kiedy sędzia po analizie VAR zmieni pierwotną decyzję. Jeśli utrzyma rozstrzygnięcie z boiska, powtórki nie będzie.

Do tej pory jedynie arbitrzy byli uprzywilejowani i tylko oni oglądali powtórki w ramach wideoweryfikacji. Kibice na stadionach nie zawsze zdają sobie sprawę, która sytuacja jest sprawdzana, bowiem na telebimach nie ma powtórek sytuacji.

Nie ma telebimu? Zostaną komunikaty

Są jednak stadiony, które nie mają telebimów, jak na przykład arena Liverpoolu na Anfield Road, czy Old Trafford Manchesteru United. W takim przypadku - kibice będą mogli przeczytać wiadomość na tablicy wyników, lub usłyszeć specjalny komunikat. Przedstawiciele Premier League myślą również o stworzeniu aplikacji, na której będzie można obejrzeć powtórki w wyżej wymienionym przypadku.



Update on how VAR will be used in Premier League matches next season.



Full story: https://t.co/9gLVyJWVrapic.twitter.com/txCbHkqfG1 — BBC Sport (@BBCSport) 5 czerwca 2019





System powtórek wideo dopiero zadebiutuje w Premier League. Na angielskich boiskach był używany w minionym sezonie w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej, ale tylko wtedy, gdy grały między sobą zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

W tym roku VAR po raz pierwszy został użyty również w Lidze Mistrzów.

VAR sprawdził się w zeszłorocznych mistrzostwach świata w Rosji, w polskiej ekstraklasie jest od początku sezonu 2017/18.